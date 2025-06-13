Израиль начал войну с Ираном: что известно об операции "Львиный народ"

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

https://glavred.info/world/izrail-nachal-voynu-s-iranom-chto-izvestno-ob-operacii-lvinyy-narod-10672982.html Ссылка скопирована

Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Главное:

Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

ЦАХАЛ мог ликвидировать главу армии Ирана и высокопоставленных ученых-ядерщиков

США не участвуют в операции Израиля против Ирана

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. Операция получила название "Львиный народ". В Израиле объявили чрезвычайное положение из-за возможной ответной атаки.

Как сообщает Axios, израильские удары положили начало новому военному конфликту, представляющему серьезную опасность как для Израиля, так и для Ирана.

видео дня

Израиль начал массированную волну атак по всему Ирану в четверг вечером. ЦАХАЛ бомбил ядерные и ракетные объекты, а также проводил тайные диверсионные операции на объектах ракетной и противовоздушной обороны..

Израильские силы заявляют, что Иран имеет достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней изготовить несколько бомб, и что необходимо было принять меры против этой "неизбежной угрозы".

По данным иранских государственных СМИ, среди убитых был командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами, а также начальник штаба генерал Мохаммад Багери и по крайней мере еще один высокопоставленный генерал.

Государственные СМИ также подтвердили гибель двух ведущих ученых-атомщиков и еще одного высокопоставленного генерала и показали кадры дыма, поднимающегося из жилых зданий.

Верховный лидер Али Хаменеи пообещал "суровое наказание" за нападение.

Израиль закрыл воздушное пространство. Иран тем временем приостанавливает все рейсы в главном аэропорту Имама Хомейни вблизи Тегерана.

Последствия воздушного удара ЦАХАЛ по Тегерану.

В Сети публикуют кадры последствий ударов Израиля по Ирану. По предварительным данным, ЦАХАЛ атаковал не только Тегеран, но и ударил по городам Натанз, Хоррамабад и Хамедан. Там якобы расположены объекты иранской ядерной программы.

Появились кадры после удара по ракетной базе Ирана в Пираншахре - смотрите видео:

Тем временем Израиль ввел чрезвычайное положение в стране, а министр обороны Исраэль Кац заявил израильтянам, что следует ожидать атак беспилотников и ракет со стороны Ирана "в ближайшем будущем". Все школы и большинство рабочих мест будут закрыты в пятницу, пишет The Times of Israel.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил журналистам, что операция по уничтожению ядерного и баллистического ракетного потенциала Ирана займет несколько дней, и Израиль ожидает, что Иран ответит ракетными и беспилотными атаками.

Последствия воздушного удара ЦАХАЛ по Тегерану.

Нетаньяху сделал заявление

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

В своем обращении Нетаньяху заявил, что цель операции - нанести удар по ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа "за его непоколебимую позицию".

"Раз за разом он четко заявлял: Ирану никогда нельзя позволить получить ядерное оружие", - сказал он.

Обращаясь непосредственно к народу Ирана, Нетаньяху заявил: "Мы не ненавидим вас. Вы - не наши враги. У нас есть общий враг: тиранический режим, который вас топчет".

Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов

Глава Генштаба Израиля Эяль Замир заявил, что армия Израиля мобилизует десятки тысяч резервистов. По его словам, для Израиля "это решающие дни", а страна "находится в начале нового этапа операции по укреплению будущего".

"Мы находимся в центре исторической кампании, которой еще не знало наше государство. Это критическая операция, направленная на предотвращение экзистенциальной угрозы со стороны врага, который имеет целью нас уничтожить", - сказал глава Генштаба.

По его словам ЦАХАЛ начал операцию, потому что "пришло время". Замир также предупредил жителей Израиля об опасности со стороны Ирана.

"В этот момент я прошу вас поддержать солдат ЦАХАЛа и силы безопасности, которые с решимостью действуют на всех фронтах - и рядом, и далеко. Они защищают нас всех, рискуя собственной жизнью. Мы мобилизуем десятки тысяч резервистов и готовимся на всех границах. Я предупреждаю: каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену", - сказал он.

Что говорят в США

Axios отмечает, что Израиль "напрямую атакует своего самого крупного и лучше всего вооруженного противника без поддержки США".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в израильской операции, пишет CNN.

"Сегодня вечером Израиль принял односторонние меры против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе", - сказал госсекретарь

Он добавил, что Израиль проинформировал США, что эти действия были необходимы для самообороны. Рубио также предупредил Иран, что тот не должен атаковать силы США.

"Президент Трамп и администрация приняли все необходимые меры для защиты наших сил и поддерживают тесный контакт с нашими региональными партнерами. Позвольте мне четко заявить: Иран не должен атаковать интересы или персонал США", - подчеркнул Рубио.

Иран vs Израиль / Инфографика: Главред

Отметим, президент США Дональд Трамп в четверг публично выступил против атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявив, что он по-прежнему верит в возможность заключения ядерной сделки.

Несколько часов спустя Израиль начал наносить удары по ядерным объектам, а также по высшему руководству иранских вооруженных сил и ведущим ученым, работающим над ядерной программой.

Трамп сообщил Fox News поздно вечером в четверг, что США знали об ударах заранее, но не были вовлечены в них в военном плане и надеются, что Иран вернется за стол переговоров. Он сказал, что Центральное командование вооруженных сил США (СENTCOM) находится в состоянии повышенной готовности к ответным действиям против целей США.

В четверг вечером Трамп созвал кабинет министров после ударов Израиля по Ирану. Встреча была посвящена выработке реакции США на обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В Белом доме отказались официально комментировать детали вечернего заседания.

Война США и Ирана - последние новости

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что президенту США нужна будет "маленькая победоносная война". И, вероятнее всего, она будет против Ирана.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что отсутствие ядерной сделки между Ираном и США может привести к неизбежной войне. По словам историка, Иран, не готовый к прямым переговорам, ищет опосредованные решения без выполнения жестких требований Трампа.

В начале апреля Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы нападения со стороны США.

Другие новости:





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред