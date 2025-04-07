Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

Иран предупредил страны, на территории которых расположены американские базы, о возможности атаки в случае их вовлеченности в войну.

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Иран готовится к военной угрозе со стороны США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

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Иранскую армию привели в боевую готовность после угроз Трампа

Иран отверг требование Трампа о прямых переговорах по ядерной программе видео дня

Иран направил предупреждение соседям, что поддержка США в военной операции против Ирана будет расцениваться как акт враждебности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал привести вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы нападения со стороны США. Об этом пишет Reuters.

Иран отвергает требование президента США Дональда Трампа о проведении прямых переговоров по поводу своей ядерной программы. Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран не собирается обсуждать свою ядерную программу или угрозу бомбардировок по требованию Вашингтона.

В ответ на возможную военную агрессию со стороны США, Иран предупредил соседние страны, на территории которых расположены американские военные базы, что они могут стать объектами атаки в случае их вовлеченности. Несмотря на жесткую риторику, Иран все же оставляет возможность для продолжения непрямых переговоров с США через посредничество Омана, который традиционно выступает каналом связи между Тегераном и Вашингтоном.

"Косвенные переговоры дают возможность оценить серьезность намерений Вашингтона относительно политического решения проблемы Ирана", - сказал иранский чиновник.

По его словам, хотя этот путь может быть "тернистым", непрямые переговоры могут начаться, если США подтвердят свою готовность к ним.

Кроме того, Иран направил официальные предупреждения своим соседям, в частности Ираку, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Турции и Бахрейну, что любая поддержка атаки США на Иран будет расцениваться как враждебный акт. Иран подчеркнул, что любая помощь США, включая использование территории или воздушного пространства этих стран для проведения военных операций, "будет иметь серьезные последствия". В рамках этого Иран уже привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

Ось зла / Инфографика: Главред

Война на Ближнем Востоке на пороге

Политтехнолог и майор 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец отметил, что мир приближается к новой войне, которая, на самом деле, связана с российско-украинской. По его словам, страны "оси зла" - Китай, Россия, Иран, КНДР и их союзники - укрепились, поскольку Запад, из-за своей слабости и нерешительности, позволил им это сделать.

"Новая война на Ближнем Востоке на пороге и дело не только в желании Трампа. Этой войны хотят для укрепления своего режима и в Тегеране. Сорокатысячной группировки не хватит для наземной операции, это требует как минимум двухсот тысяч "ног на земле". Поэтому эта операция не может априори завершиться разгромом тегеранского теократического режима, а любая половинчатость только укрепит иранский режим", - подчеркнул Березовец.

Особое внимание к ситуации на Ближнем Востоке приковано и в Пекине. Китай, как отмечает Березовец, внимательно наблюдает за развитием событий, ведь для него решение вопроса Тайваня является ключевым этапом в достижении мирового доминирования.

Война США и Ирана - последние новости

Напомним, 17 января 2023 года президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между странами, сроком на 20 лет. Договор охватывает сотрудничество в сферах торговли, военного партнерства, науки, культуры и образования.

Недавние разведывательные данные убедили американских чиновников, что Иран активно ищет более быстрый и грубый способ разработки атомного оружия. Эти новости появились на фоне сигналов о готовности нового президента Ирана к переговорам с администрацией Трампа. Иран уже имеет достаточно урана для производства нескольких ядерных бомб, но еще требует нескольких шагов для создания оружия.

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что отсутствие ядерной сделки между Ираном и США может привести к неизбежной войне. По словам историка, Иран, не готовый к прямым переговорам, ищет опосредованные решения без выполнения жестких требований Трампа.

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Кто такой Тарас Березовец? Тарас Березовец (род.1 марта 1975 Керчь, УССР) - украинский политтехнолог, журналист, майор 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) и Независимого медиа-профсоюза Украины (2006).

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