РФ может развязать войну руками солдат из КНДР, Сирии и Ирана: названы "жертвы"

РФ ставит перед собой цель возвращения НАТО на границы 90-х годов, говорит Андрей Коваленко.

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РФ будет привлекать все больше северокорейских солдат

Страны Балтии могут стать жертвами агрессии России

Следующие месяцы будут решающими, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В комментарии Каналу 24 он пояснил, что подготовка корейского военного к реальной современной войне займет от одного месяца до трех.

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"Если россиянам удастся их подготовить и военный из КНДР сможет заменить на позиции российского солдата, то это уже будет большая проблема", — предупредил эксперт.

Он прогнозирует, что при условии отсутствия реакции Запада страна-оккупант РФ будет привлекать все больше северокорейских солдат.

"А это уже Европа, и пребывание здесь военных КНДР – угроза не только Украине, а в будущем и странам НАТО. Ведь за ними могут приехать иранцы, сирийцы. Также за 4-6 лет с такой слабой дипломатической позицией, которая сейчас есть у Запада, страны Балтии могут стать жертвами агрессии России", — не исключил собеседник.

При этом он напомнил о том, что РФ ставит перед собой цель возвращения НАТО на границы 90-х годов.

"Учитывая, что Сергей Лавров, министр иностранных дел России, озвучивает, что НАТО должно вернуться к границам 1990-х годов, то это означает, что страны Балтии, Польша и другие государства Европы не должны быть в НАТО. Россияне озвучивают как они мыслят, а способы, как этого достичь, они будут искать, если не давать им сильно по зубам", — добавил Коваленко.

Ранее Владимир Зеленский назвал, сколько военных КНДР находится в Курской области. Курская операция помогла освободить украинских защитников из плена.

Как сообщалось ранее, войска КНДР могут не оправдать надежд РФ. Ранее Северная Корея не посылала крупных сухопутных войск за границу.

Напомним, как сообщал Главред, украинская разведка зафиксировала в Курской области РФ уже 11 тысяч военных КНДР. Их число на территории региона увеличивается.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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