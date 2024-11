Большинство погибнет: войска КНДР могут не оправдать надежд РФ - The Guardian

Главное из сообщения:

Войска КНДР, которые отправились в Россию для участия в войне против Украины, являются неопытными и плохо обученными. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, хотя их участие поможет России избежать мобилизации, эксперты сомневаются в эффективности этих подразделений из-за их недостатка опыта. Солдаты, большинство из которых - молодежь до 20 лет, не привыкли к боям на равнинах и будут воевать в форме с символикой России, которая им мало известна.

Аналитики считают, что для Северной Кореи это историческое решение, ведь раньше она не посылала крупных сухопутных войск за границу. Однако, как отметил Ан Чан Иль, бывший офицер из Северной Кореи, Ким Чен Ын рискует.

"Если не будет большого количества потерь, он в определенной степени получит то, чего хочет. Но все сильно изменится, если много его солдат погибнет в бою", - сказал он.

Издание добавляет, что для многих северокорейцев участие в боевых действиях в России - шанс на гордость и возможность заработать средства для поддержки семей. Их семьи, по данным южнокорейской разведки, перемещены в неизвестные места, чтобы обеспечить конфиденциальность развертывания.

Также сообщается, что Чой Чон Хун, бывший офицер, который сейчас возглавляет активистскую группу в Сеуле, считает, что большинство из солдат КНДР погибнет.

"Ближайшие недели покажут, оправдает ли Россия свои надежды на военное подразделение, которое обнаруживает больше слабых сторон, чем реальных преимуществ в конфликте", - пишет The Guardian.

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.