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Внучка Софии Ротару ошеломила поклонников новым снимком - детали

Элина Чигис
21 ноября 2024, 13:33
152
Соня Евдокименко не перестает удивлять своей красотой.
Соня Евдокименко, София Ротару, Анатолий Евдокименко
Соня Евдокименко показала подтянутую фигуру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • Соня Евдокименко вышла на связь с поклонниками
  • Модель засветилась в спортивном зале

Внучка украинской легендарной певицы Софии Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, модель и блогер Соня Евдокименко порадовала поклонников новой фотографией.

На своей странице в Instagram модель опубликовала новое фото, на котором позировала в спортивном зале.

видео дня

Соня сделала селфи в зеркале, блогер показалась в белых кроссовках, лосинах и кроп-топе с открытыми плечами.

"Доброе утро", – написала Евдокименко.

Соня Евдокименко - новое фото
Соня Евдокименко - новое фото / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

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Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.

А также Елена Зеленская призналась, что ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой юмористического проекта. Все из-за того, что первая леди имеет высшее образование и могла заниматься чем-то другим.

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Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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