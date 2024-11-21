Внучка Софии Ротару ошеломила поклонников новым снимком - детали

Кратко:
- Соня Евдокименко вышла на связь с поклонниками
- Модель засветилась в спортивном зале
Внучка украинской легендарной певицы Софии Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, модель и блогер Соня Евдокименко порадовала поклонников новой фотографией.
На своей странице в Instagram модель опубликовала новое фото, на котором позировала в спортивном зале.
Соня сделала селфи в зеркале, блогер показалась в белых кроссовках, лосинах и кроп-топе с открытыми плечами.
"Доброе утро", – написала Евдокименко.
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Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.
А также Елена Зеленская призналась, что ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой юмористического проекта. Все из-за того, что первая леди имеет высшее образование и могла заниматься чем-то другим.
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Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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