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Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло

Элина Чигис
11 ноября 2024, 23:03
286
Игорь Николаев опять не появился с женой на публике.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев не появляется с женой на людях / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Читайте подробно:

  • Юлия Проскурякова появилась на людях без мужа
  • Поклонники считают, что в браке пары кризис

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, не поддержал жену – Юлию Проскурякову на премьере фильма с ее участием.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в Москве прошло светское мероприятие, но Юлия Проскурякова появилась одна.

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Известно, что в последнее время Николаев перестал появляться с женой на людях, хотя Проскурякова жалелась, что хотела бы быть вместе с ним. Некоторые поклонники даже заподозрили, что в отношениях пары сейчас проблемы.

Также жители страны-террориста решили, что певец не поддерживает актерскую карьеру жены, поэтому и не пришел поддержать ее.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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Кто такой Игорь Николаев?

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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