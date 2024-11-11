Молчун Игорь Николаев публично отверг жену - что произошло

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- Юлия Проскурякова появилась на людях без мужа
- Поклонники считают, что в браке пары кризис
Российский певец и композитор Игорь Николаев, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, не поддержал жену – Юлию Проскурякову на премьере фильма с ее участием.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, в Москве прошло светское мероприятие, но Юлия Проскурякова появилась одна.
Известно, что в последнее время Николаев перестал появляться с женой на людях, хотя Проскурякова жалелась, что хотела бы быть вместе с ним. Некоторые поклонники даже заподозрили, что в отношениях пары сейчас проблемы.
Также жители страны-террориста решили, что певец не поддерживает актерскую карьеру жены, поэтому и не пришел поддержать ее.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.
А также жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.
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Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
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