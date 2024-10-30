Молчун Игорь Николаев показал свою таинственную 46-летнюю дочь - детали

Игорь Николаев удивил поклонников своей взрослой дочерью.

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Как выглядит старшая дочь Игоря Николаева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Николаев

Кратко:

Игорь Николаев поздравил старшую дочь

Юлия живет в США

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показал, как выглядит его 46-летняя дочь Юля.

На своей странице в соцсетях молчун опубликовал фото Юлии и поздравил ее с днем рождения.

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"Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья! С Божьей помощью!" - написал Николаев.

Композитор очень редко показывает свою старшую дочь, которая родилась у него в браке с первой женой, с которой он развелся еще в 1991 году. Сейчас же его бывшая жена Елена и дочь живут в США.

Старшая дочь Игоря Николаева / фото: скрин instagram.com, Игорь Николаев

Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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