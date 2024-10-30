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Молчун Игорь Николаев показал свою таинственную 46-летнюю дочь - детали

Элина Чигис
30 октября 2024, 08:38
117
Игорь Николаев удивил поклонников своей взрослой дочерью.
Игорь Николаев
Как выглядит старшая дочь Игоря Николаева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Николаев

Кратко:

  • Игорь Николаев поздравил старшую дочь
  • Юлия живет в США

Российский композитор и певец Игорь Николаев, который предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показал, как выглядит его 46-летняя дочь Юля.

На своей странице в соцсетях молчун опубликовал фото Юлии и поздравил ее с днем рождения.

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"Юлечка! 46! Доченька, здоровья тебе и счастья! С Божьей помощью!" - написал Николаев.

Композитор очень редко показывает свою старшую дочь, которая родилась у него в браке с первой женой, с которой он развелся еще в 1991 году. Сейчас же его бывшая жена Елена и дочь живут в США.

Старшая дочь Игоря Николаева
Старшая дочь Игоря Николаева / фото: скрин instagram.com, Игорь Николаев

Кто такой Игорь Николаев?

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николая рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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