Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Виталий Кирсанов
22 октября 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки помогают не только интересно провести свободное время, но и поддерживать мозг в тонусе.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные тесты тренируют внимательность, концентрацию, память и способность замечать даже незначительные детали. Об этом пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить вашу наблюдательность с помощью занимательной головоломки. Перед вами две картинки женщины с котом. На первый взгляд они кажутся полностью идентичными, однако между ними спрятаны три различия.

На решение задачи дается всего 55 секунд. За это время нужно внимательно сравнить оба изображения и определить все несовпадения.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Не спешите: отличия могут быть совсем небольшими и находиться в самых неожиданных местах. Измениться мог цвет какого-либо предмета, исчезнуть отдельный элемент или появиться деталь, которой нет на другой картинке.

Подобные задания позволяют потренировать скорость визуального восприятия, концентрацию и способность быстро находить мелкие изменения.

Получилось обнаружить все три отличия за 55 секунд?

Если найти все различия с первого раза не удалось, расстраиваться не стоит. Еще раз внимательно сопоставьте изображения, а затем сверьтесь с подсказкой и попробуйте свои силы в других головоломках.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

23:00Украина
Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

21:24Война
Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффа

19:50Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Последние новости

05:31

Как избавиться от конденсата на окнах без осушителя: поможет обычное средство из кухни

04:44

Красная нить на левом запястье: что означает популярный оберег

04:02

Дрова могут испортиться даже в сарае: сколько лет их можно хранитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

03:32

Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
02:16

Картофельное пюре получится в разы вкуснее: что нужно сделать сразу после варки

01:45

Жизнь трех знаков зодиака наладится с 22 октября: кто среди счастливчиков

21 октября, среда
23:36

Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

23:32

Тест на IQ: нужно найти кролика среди кошек за 8 секунд

Реклама
23:03

Одна хитрость поможет сохранить сушеные грибы надолго: что положить в банку

23:00

В Киеве прогремела серия взрывов – есть раненые, под завалами могут быть люди

22:37

72-летний Макаревич снова станет отцом: что известно

22:10

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

22:09

Федишин впервые показала себя после потери дочери

22:02

О разводах и пятнах на телевизоре можно забыть: чем протирать экран, чтобы он сиял

21:24

Переговоры между Украиной, США и РФ продолжатся: Уиткофф раскрыл подробности

20:08

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

19:59

Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

19:50

Трамп заглотил наживку: Олещук – о цирке во дворце Путина и итогах визита Уиткоффамнение

19:42

Свет будут выключать не всем: в Укрэнерго раскрыли, как будут действовать графики 22 октября

Реклама
19:38

Нельзя игнорировать: что нужно сделать осенью, чтобы подготовить автомобиль к зимеВидео

19:30

Сильная магнитная буря или затишье: что ждет Землю 22–23 октября

19:13

Три часа тет-а-тет с Путиным: что Уиткофф привез в Кремль и чем всё закончилось

19:10

Коваленко раскрыл провал РФ с Су-34: потери превысили производствомнение

19:02

РФ готовит новый массированный удар по Украине: какие регионы под угрозой атаки

18:59

Голубцы не будут рваться: какую капусту нужно выбирать для блюда

18:50

Маринованные грибы получатся хрустящими и ароматными: что добавить в банку

18:39

Крещение в 2027 году: когда можно крестить ребёнка и каких дат следует избегать

18:14

Как правильно стирать любые одеяла, чтобы не повредить ткань и швы: простые правила

18:11

Гороскоп на ноябрь 2026 года: Козерогам — новые цели, Близнецам — важные решения

17:59

Министр Калашник: Украина получит 60 млн евро на модернизацию пунктов пропуска с ЕС

17:57

Злочевский переиграл государство? Минэкономики направило жалобу в СБУ на тех, на кого жалуются, — Таран

17:49

Чат села "взорвался" из-за пяти коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

17:29

Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

17:15

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

17:09

Батарея горячая, а в комнате все равно холодно: что следует проверить в первую очередь

17:07

Гороскоп на завтра, 22 октября: Овнам — удача, Девам — трудности

17:03

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

16:56

Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть

Реклама
16:53

Зачем садоводы осенью закапывают в землю картонные лотки из-под яиц

16:44

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

16:27

Сам ампутировал себе ногу, чтобы выжить: история воина, которая потрясла интернет

16:16

Стилистка показала самую универсальную вещь в гардеробе: какие луки с ней создатьВидео

16:16

Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

16:16

Доллар пошёл вниз, а евро внезапно подскочил: курс валют на 22 октября

16:01

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

15:50

КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер: певица расплакалась

15:41

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

15:39

В России разбился истребитель Су-30СМ: что случилось с экипажем

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять