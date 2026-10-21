Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Виталий Кирсанов
21 октября 2026, 04:00
google news Подпишитесь
на нас в Google
Головоломки помогают не только интересно провести свободное время, но и поддерживать мозг в тонусе.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Визуальные тесты тренируют внимательность, концентрацию, память и способность замечать даже незначительные детали. Об этом пишет Jagranjosh.

Сегодня предлагаем проверить вашу наблюдательность с помощью занимательной головоломки. Перед вами две картинки девочки с голубем. На первый взгляд они кажутся полностью идентичными, однако между ними спрятаны три различия.

На решение задачи дается всего 65 секунд. За это время нужно внимательно сравнить оба изображения и определить все несовпадения.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Не спешите: отличия могут быть совсем небольшими и находиться в самых неожиданных местах. Измениться мог цвет какого-либо предмета, исчезнуть отдельный элемент или появиться деталь, которой нет на другой картинке.

Подобные задания позволяют потренировать скорость визуального восприятия, концентрацию и способность быстро находить мелкие изменения.

Получилось обнаружить все три отличия за 85 секунд?

Если найти все различия с первого раза не удалось, расстраиваться не стоит. Еще раз внимательно сопоставьте изображения, а затем сверьтесь с подсказкой и попробуйте свои силы в других головоломках.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве прогремели взрывы, город атаковали дроны: что известно

В Киеве прогремели взрывы, город атаковали дроны: что известно

06:40Война
РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

22:36Война
НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

21:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

Последние новости

06:40

В Киеве прогремели взрывы, город атаковали дроны: что известно

05:55

"Красное пятно на лице": известный режиссер неожиданно узнал о раке

05:10

Все изменится в один миг: какие знаки зодиака вот-вот сорвут большой куш

04:40

Что посмотреть с детьми об осени: подборка мультфильмов на английском языке

04:13

7 мест в доме, где категорически нельзя ставить комнатные растения: об этом знают не все

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

03:47

Гороскоп на ноябрь 2026 для Львов: когда ждать деньги и важные переменыВидео

03:03

Урожай окажется под угрозой: 6 мест, где нельзя сажать фруктовые деревья

02:32

65 холодильников в одном приборе: что на кухне потребляет больше всего электроэнергииВидео

Реклама
20 октября, вторник
23:58

Могут вызвать пожар: какие приборы категорически нельзя включать через удлинитель

23:20

Орхидея покроется пышными цветами: как ухаживать за растением в холодный сезон

22:43

Сосновые иголки на газоне: когда их нужно убирать, а когда можно оставить

22:36

РФ готовит баллистический удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе и назвали сроки

22:21

Прикрыл побратима от дрона: на фронте погиб популярный блогер

22:19

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

21:53

Принц Гарри раскрыл настоящую причину возвращения в Британию с Меган Маркл

21:41

НАТО предупредило Зеленского о риске остановки поставок оружия из США – Bloomberg

20:47

"Броня не вечна": известный певец призвал украинцев не отдаляться от войны

20:40

Скорлупа отпадет за секунды: кулинары раскрыли, как быстро почистить вареные яйца

20:21

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Реклама
20:11

Трамп нашел слабое место Путина: что заставит Россию сесть за стол переговоровВидео

19:42

Трамп хочет принудить Украину к миру до декабря: в Конгрессе пытаются ему помешать

19:36

Украинцев предупредили об отключении света: как будут действовать графики 21 октября

19:10

Копытько рассказал, что ждет Европу после волны протестовмнение

18:57

Старые зубные щетки обретут вторую жизнь: для чего их собирают осеньюВидео

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристине Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

17:54

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

17:43

Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

17:42

Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится КремльВидео

17:24

Зачем вешать укроп над входной дверью: что гласят народные приметы

17:17

Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

17:06

Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

16:59

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Реклама
16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять