Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти число 101

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них поможет потренировать мозг. На этот раз нам нужно найти число 101 среди других чисел.
Головоломка от Jagranjosh достаточно простая. Чтобы ее разгадать, нужно лишь внимательно рассмотреть картинку, и тогда удастся найти правильный ответ.
На картинке – множество чисел 181. Среди них – число 101, которое нам и предстоит отыскать.
Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 101? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Правильный ответ будет у вас перед глазами, он обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество туканов, надо найти единственного пингвина. Животные очень похожи, поэтому придется внимательно искать.
Также можно разгадать головоломку, где надо за 5 секунд найти гусеницу. На картинке – отец с детьми на балконе сажают цветы. Рядом кошка и собака. А вот гусеницу нужно будет поискать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Множество осьминогов нашли клад и смотрят на него. Нам же нужно отыскать рыбу, которая хорошо спряталась среди них.
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