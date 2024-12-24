Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Попробуйте разгадать веселую, но очень непростую оптическую иллюзию – нужно будет искать рыбу среди осьминогов, которые нашли клад и смотрят на него.

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Найдите рыбу среди осьминогов за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет нам проверить свою смекалку и внимательность. На этот раз нужно будет искать рыбу среди осьминогов.

Головоломку от Jagranjosh можно назвать достаточно сложной. Чтобы ее разгадать, нужно будет сначала внимательно рассмотреть и изучить рисунок, и только потом приступать к разгадыванию ребуса.

На картинке – множество фиолетовых осьминогов. Они нашли клад и смотрят на него. Наша задача – найти среди них рыбу.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете рыбу / Jagranjosh

Не удалось найти рыбу? Ловите подсказку: посмотрите внимательно на правый верхний угол картинки. Там и находится рыба. Правильный ответ выделен на рисунке.

Если удалось найти рыбу, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Отец с детьми на балконе сажают цветы. Рядом кошка и собака. Но где-то еще спряталась и гусеница, которую предстоит отыскать.

Также предлагаем разгадать оптическую иллюзию, в которой надо за 5 секунд найти двух девушек. Загадка усложняется еще и тем, что на картинке показана третья девушка, рассматривающая цветы.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество туканов, а среди них – один пингвин. Туканы и пингвин зрительно очень похожи, поэтому найти правильный ответ станет непростой задачкой.

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