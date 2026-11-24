В ноябре крысы активно ищут места для устройства гнезд, поэтому хозяевам следует заранее позаботиться о защите сараев.

https://glavred.info/lifehack/krysy-ne-zaderzhatsya-v-sarae-pyat-hitrostey-kotorye-pomogut-otpugnut-gryzunov-10815125.html Ссылка скопирована

Как избавиться от крыс в сарае / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему крысы в конце осени ищут укрытие в садовых сараях

Как защитить хозяйственное помещение от грызунов

По каким признакам можно обнаружить крыс

С наступлением холодов крысы начинают активнее искать тёплые и уютные места, где можно укрыться от морозов и устроить гнездо. Одним из таких укрытий часто становятся садовые сараи. Внутри грызуны могут прятаться среди коробок, утеплителя, мебели и садового инвентаря, а также находить остатки еды.

Главред выяснил, как защитить садовый сарай от крыс, какие места привлекают грызунов и по каким признакам можно обнаружить их присутствие.

видео дня

Чтобы не допустить появления незваных гостей, важно заранее убрать потенциальные источники пищи, избавиться от беспорядка и перекрыть возможные пути проникновения. Особое внимание стоит уделить щелям возле дверей, окон и вентиляционных отверстий.

Если вам нравятся полезные советы для дома и сада, читайте также: Мыши не смогут проникнуть в дом: как избавиться от грызунов.

Почему крысы ищут укрытие в сараях в конце осени

Когда температура воздуха понижается, грызуны начинают искать места, где можно укрыться от холода и устроить гнезда. Садовые сараи особенно привлекательны для них, поскольку там обычно тихо, тепло и достаточно материалов для обустройства укрытий.

Крысы могут прятаться среди картонных коробок, бумаги, ткани, утеплителя и садового инвентаря. Кроме того, они способны находить пищу, если в помещении хранят корм для домашних животных, птичье семя или оставляют опавшие фрукты.

Как пишет Country Living, по данным Британской ассоциации по борьбе с вредителями (BPCA), существует пять простых способов сделать сарай менее привлекательным для грызунов.

Как защитить сарай от крыс

Чтобы грызуны не устроили гнезда в хозяйственном помещении, стоит заранее проверить его состояние и убрать всё, что может привлекать вредителей.

Крысы неприхотливы в еде, поэтому могут питаться кормом для домашних животных, птичьим семенем, опавшими фруктами и остатками продуктов.

Прежде всего нужно убрать еду из сарая или перенести её в прочные контейнеры с плотными крышками. Лучше всего использовать металлические ёмкости, поскольку грызунам сложнее их прогрызть, чем пластиковые.

Также важно регулярно сметать рассыпанный корм, убирать опавшие фрукты и не оставлять еду для домашних животных на ночь. Мусор нужно хранить в контейнерах, которые крысы не смогут открыть.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Где могут прятаться грызуны

Крысы предпочитают тихие и заваленные места, где их никто не беспокоит. Поэтому в сарае не стоит оставлять кучи картона, бумаги, старой одежды и других мягких материалов, которые грызуны могут использовать для устройства гнезд.

Вещи, хранящиеся в помещении, лучше поднять с пола. Это облегчит уборку и поможет заметить следы присутствия вредителей.

Кроме того, стоит убрать высокую траву, заросли растений и ненужные материалы у наружных стен сарая. Так у крыс будет меньше возможностей спрятаться рядом с помещением.

Что нужно проверить

Даже небольшие зазоры возле дверей, окон, вентиляционных отверстий и труб могут стать путем проникновения грызунов. Крысы способны протискиваться через щели шириной примерно 15 мм.

Поэтому нужно внимательно осмотреть углы, поврежденные доски, места вокруг труб и дверные проемы.

Небольшие щели рекомендуется закрыть металлической сеткой или подходящим раствором. Обычный пенопласт и пластик для этого не подходят, поскольку грызуны могут их прогрызть.

Также стоит проверить, плотно ли закрываются двери и нет ли зазора между ними и полом. При этом важно не перекрывать вентиляцию.

Крысы могут не только проникать внутрь через отверстия в стенах, но и рыть норы под зданием. Поэтому нужно осмотреть грунт вокруг фундамента и проверить, нет ли там нор или следов взрыхленной земли.

Если вы только планируете установить сарай, лучше позаботиться о прочном фундаменте, который затруднит грызунам возможность подкопаться под здание.

Если здание уже построено, стоит обратиться к специалисту по борьбе с вредителями. Он поможет подобрать способ защиты нижней части сарая, который не создаст проблем с влажностью и вентиляцией.

Как обнаружить крыс в сарае

Чтобы вовремя заметить появление грызунов, нужно периодически осматривать помещение. Об их присутствии могут свидетельствовать помет, следы зубов, гнезда или неоднократные наблюдения крыс.

Если вы обнаружили такие признаки, следует рассматривать ситуацию как возможное заражение помещения грызунами.

Во время уборки нельзя подметать или пылесосить помет насухо, поскольку это может поднять в воздух опасные частицы. Его нужно предварительно смочить дезинфицирующим средством, а затем убрать в перчатках.

Детей и домашних животных на это время следует держать подальше от помещения. Если есть признаки активного заражения, лучше обратиться в местную службу борьбы с вредителями или к специалисту, имеющему соответствующую квалификацию.

Ловушки не всегда помогают полностью избавиться от грызунов, а яд может представлять опасность для других животных и дикой природы. Поэтому лучший способ профилактики - убрать источники пищи, уменьшить количество укрытий и надежно закрыть все возможные пути проникновения крыс.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред