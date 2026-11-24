Пенсионный фонд перечислил исключения, при которых задолженность по коммунальным услугам не помешает получить государственную помощь.

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Электросчётчик, гривны и квитанция за коммунальные услуги / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Субсидию не предоставляют, если задолженность превышает 680 грн и просрочена более чем на 3 месяца

Многодетным и приемным семьям разрешен долг до 4000 грн

Отказа можно избежать путем реструктуризации, обращения в суд или погашения задолженности

Жилищную субсидию могут не назначить домохозяйству, у которого есть просроченная более чем на три месяца задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 грн. В то же время наличие задолженности не всегда означает автоматический отказ в субсидии на отопление и другие жилищно-коммунальные услуги. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда в Харьковской области.

Размер субсидии для каждого домохозяйства рассчитывается индивидуально. Учитываются состав семьи, её доходы и перечень услуг, которыми пользуются жильцы.

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Информацию о задолженности передают управляющий домом, объединение совладельцев (ОСМД) или поставщик коммунальных услуг.

Какая задолженность за коммунальные услуги лишает субсидии

Это правило закреплено в пункте 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина № 848. Согласно разъяснению Пенсионного фонда, субсидия не назначается, если у домохозяйства имеется просроченная более чем на три месяца задолженность по оплате одной или нескольких жилищно-коммунальных услуг, которая на день обращения превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 грн.

Для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей порог выше: они имеют право на субсидию, если долг не превышает 4000 грн.

Когда задолженность не мешает получить субсидию

В Пенсионном фонде отмечают, что субсидию могут назначить даже при наличии задолженности, если:

погашение задолженности документально подтверждено;

с поставщиком услуг заключен договор о реструктуризации долга;

потребитель обжаловал задолженность в суде, и имеется постановление об открытии производства по делу.

Отдельное исключение касается внутренне перемещенных лиц. Долг не учитывается, если ВПЛ проживают в жилье без договора аренды, а задолженность образовалась до момента выдачи справки о постановке на учет.

Можно ли получить субсидию только на часть услуг

Да. Перечень услуг, на которые человек просит субсидию, указывается в заявлении. Если задолженность имеется только по одной услуге, помощь могут назначить на те услуги, по которым задолженности нет.

Кому назначается жилищная субсидия / Инфографика - Главред

Что еще может стать причиной отказа в субсидии

Помимо задолженностей, ПФУ учитывает и другие обстоятельства, в частности:

площадь жилья: квартира более 130 кв. м или дом более 230 кв. м;

покупки на сумму свыше 100 тыс. грн в течение года до обращения (кроме оплаты лечения);

депозит свыше 100 тыс. грн или покупку валюты на сумму свыше 50 тыс. грн за год;

автомобиль, выпущенный менее пяти лет назад;

невозвращенную излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;

член семьи, который более трех месяцев не выплачивает алименты.

Как отмечают в Пенсионном фонде, каждое обстоятельство рассматривается отдельно, и для части случаев законодательство предусматривает исключения.

Как подать заявление на субсидию

Для оформления необходимы заявление и декларация о доходах и расходах. Подать документы можно:

онлайн - через веб-портал ПФУ, приложение "Пенсионный фонд" или "Дию";

лично - в ЦНАП, сервисном центре ПФУ или через уполномоченное лицо общины;

по почте - в сервисный центр ПФУ.

Тем, кто уже получает субсидию, в течение 30 дней необходимо сообщать ПФУ об изменениях, которые могут повлиять на право на пособие. Речь идет, в частности, об изменении состава семьи, крупных покупках, операциях с валютой или пребывании за границей более 60 дней.

Субсидии в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Пенсионный фонд Украины объявил о начале перерасчета жилищных субсидий в мае 2026 года. В сообщении ПФУ была отмечена необходимость повторного обращения для отдельных категорий, в частности для тех, кто арендует жилье или изменил состав домохозяйства, а также подробно описана процедура перерасчета субсидий в мае.

Верховная Рада сообщила о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. В парламентском решении указаны ключевые положения относительно мобилизации, бронирования работников критически важных предприятий и изменения подходов к их определению, включая меры для энергетического и оборонного секторов, а также подробно разъяснено продление военного положения. 26 октября Верховная Рада поддержала соответствующие законопроекты, продлив их действие до 29 января 2027 года.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области сообщило о крайнем сроке подачи заявлений на субсидию для оформления выплат с начала отопительного сезона. В разъяснении ПФУ отмечается, что для назначения выплат с октября документы необходимо подать до 30 ноября. Подача заявления до 30 ноября обеспечивает назначение субсидии с начала отопительного периода, тогда как обращение после этой даты приводит к назначению с месяца подачи.

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