Для части льготников право на скидку зависит от дохода семьи - в 2026 году порог составляет 4660 гривен на человека.

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Квитанции за коммунальные услуги / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, УНИАН

Кратко:

Скидку в размере 50% получают семьи погибших защитников и военнослужащих

Для части льготников проверяют доход - до 4660 грн на человека

Льгота действует только в пределах социальных норм

Скидку в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг в Украине получают, в частности, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, семьи погибших ветеранов войны, а также семьи военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время службы. Размер льготы на коммунальные услуги для них одинаков, однако условия различаются. Об этом сообщают Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области и Главное управление ПФУ в Ивано-Франковской области.

В фонде обращают внимание, что удостоверения с похожими названиями, в которых речь идет о детях погибших, не следует отождествлять.

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"Одинаковый размер льготы не означает одинаковые условия её предоставления", - подчеркивают в Пенсионном фонде.

Кто имеет право на скидку 50% без учета дохода

Без проверки дохода 50-процентную скидку получают семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. Основание - статьи 10-1 и 15 Закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (№ 3551-XII). К этой категории относятся, в частности, дети погибших.

Для них льгота распространяется на плату за пользование жильем и коммунальные услуги в пределах установленных норм. Отдельно предусмотрена скидка на стоимость твёрдого топлива для тех, кто живёт в домах без центрального, газового или электрического отопления. Основанием является удостоверение члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы Украины.

В перечне Пенсионного фонда Украины Ивано-Франковской области среди категорий, которым предоставляется скидка 50% без учета доходов, также указаны семьи погибших (умерших) ветеранов войны. Для сравнения: лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий Второй мировой войны в возрасте от 85 лет предоставляется 100% скидка, участникам боевых действий и пострадавшим участникам Революции Достоинства - 75%.

Когда для получения льготы в размере 50% на коммунальные услуги проверяют доход семьи

Другая категория - члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения службы. Их гарантии определяет статья 14 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (№ 2011-XII): та же скидка в размере 50% на жилье, коммунальные услуги и расходы на управление многоквартирным домом в пределах норм.

Право подтверждается удостоверением члена семьи военнослужащего, порядок выдачи которого утвердил Кабмин постановлением № 379. Однако здесь льгота предоставляется только в том случае, если среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает предельного уровня для налоговой социальной льготы.

В 2026 году этот порог составляет 4660 гривен на человека (в 2025 году - 4240 грн), подтверждает Министерство социальной политики. Если доход выше, льгота по этому основанию не будет предоставлена, но можно обратиться за жилищной субсидией.

Семьи погибших защитников (Закон № 3551-XII) - 50 % в пределах норм, доход не учитывается

- 50 % в пределах норм, доход не учитывается Семьи погибших военнослужащих (Закон № 2011-XII) - 50 % в пределах норм, доход учитывается

Как рассчитывается скидка 50% на коммунальные услуги

В Пенсионном фонде предупреждают, что льгота не уменьшает всю сумму к оплате вдвое.

"50-процентная скидка не означает, что половина всей суммы в счете автоматически не подлежит оплате", - поясняют в ПФУ.

Скидка применяется к социальным нормам, установленным постановлением Кабмина № 409. По жилью базовая норма составляет 21 квадратный метр на каждого человека, имеющего право на льготу, плюс 10,5 квадратных метра на семью. Для коммунальных услуг действуют нормы потребления, а для отопления - нормативная отапливаемая площадь. Поэтому фактическая сумма льготы зависит от состава семьи, площади жилья, перечня услуг и объемов потребления.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Льготы на оплату ЖКУ назначает Пенсионный фонд. Чтобы получить скидку, человек должен быть внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и подать заявление. Сделать это можно:

в сервисном центре ПФУ, ЦНАП или через уполномоченных должностных лиц общины

по почте на адрес органа Пенсионного фонда

онлайн - на веб-портале электронных услуг ПФУ, в приложении "Пенсионный фонд" или в "Дії"

Если изменился состав семьи, категория льготника, перечень услуг, управляющий или исполнитель услуг, в течение 30 календарных дней необходимо подать новое заявление. В ПФУ также советуют проверять, правильно ли льгота отражена в платежке, и следить, чтобы её назначили именно по той категории, которая указана в удостоверении.

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Жилищные субсидии - новости по теме

Как сообщал Главред, с 2026 года правила предоставления жилищных субсидий в Украине стали более строгими. Согласно им, субсидию на коммунальные услуги получают только домохозяйства, в которых платежи за ЖКУ превышают пятую часть совокупного дохода. В отказе может быть указано, в частности, что кто-то из членов семьи приобретал товары, услуги или валюту на сумму свыше 50 тысяч гривен.

В мае Пенсионный фонд начал определять право на жилищную субсидию на сезон 2026–2027 годов. Для большинства получателей перерасчет субсидии провели автоматически. Некоторым категориям граждан нужно было подать заявление самостоятельно.

Государство предоставляет скидки на коммунальные услуги в размере 25%, 50%, 75% или 100% в зависимости от статуса человека. Больше всего право на такие скидки на коммунальные услуги имеют те, кто защищал страну. Оформить льготу можно лично, по почте или онлайн.

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