Украинцам предоставят скидку 25% на коммуналку: кто имеет право и как оформить

Для оформления льготы необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины лично, подав необходимый пакет документов.

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Кому положены 25% скидки на коммунальные услуги

Как оформить льготу на оплату коммунальных услуг в ПФУ

Граждане Украины, которые имеют статус "дети войны", имеют право на 25% скидку при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает ресурс "Новости.LIVE".

Эта льгота регламентируется действующим законодательством и распространяется на лиц, которым на момент завершения Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) исполнилось не менее 18 лет. Скидка действует на все виды коммунальных услуг, за исключением услуг по управлению многоквартирными домами.

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Эта привилегия предоставляется только владельцам статуса "дети войны". Члены их семей, даже если проживают вместе, не имеют права на получение этой скидки. Кроме этого, льгота доступна только тем, чей среднемесячный доход на одного человека в семье за последние полгода не превышает установленный уровень для налоговой социальной льготы. В 2025 году этот предел составляет 4 240 гривен.

Пенсионный фонд Украины назначает льготу на год, при условии документального подтверждения дохода. В расчет общего дохода учитываются: пенсии, заработная плата, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности, социальные выплаты, пособие по безработице и тому подобное.

Для оформления скидки необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить следующие документы:

заявление на внесение в реестр льготников;

заявление на получение льгот по оплате ЖКУ;

копии паспорта и идентификационного кода;

копию трудовой книжки;

справку о доходах за последние шесть месяцев;

справку из налоговой (при необходимости);

декларацию о доходах членов семьи, если они не являются нетрудоспособными, которые получают соцпомощь.

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Новости Украины - оплата коммунальных услуг

Недавно Главред объяснял, украинцам могут начислить лишние кубометры за газ. В результат украинцам начисляют больше, чем потреблено.

В то же время некоторым украинцам возвращают деньги за коммунальные услуги. Как оказалось, гражданам могут компенсировать часть стоимости оплаченной коммуналки абсолютно законным путем.

Также ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии. Назначить выплату недополученной субсидии могут после получения заявления.

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