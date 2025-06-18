Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

Анна Косик
18 июня 2025, 15:01
97
Недополученная субсидия предоставляется только в одном случае.
Субсидия, деньги
Что нужно для выплаты недополученной субсидии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в ПФУ:

  • Члены домохозяйств могут претендовать на субсидию вместо ее получателя
  • Назначить выплату недополученной субсидии могут после получения заявления

Украинцы могут получить недополученные средства жилищной субсидии в связи со смертью получателя. Об этом сообщили на сайте Пенсионного Фонда Украины.

Отмечается, что на выплату может претендовать другой член домохозяйства, если сумма назначенной субсидии еще не была выплачена. Такое лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы ПФУ.

видео дня

Для обращения за недополученной субсидией предоставляются следующие документы:

  • свидетельство о смерти получателя субсидии;
  • документы удостоверяющие личность заявителя;
  • реквизиты банковского счета заявителя.

"Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена", - предупредили в ПФУ.

Кому призначається житлова субсидія
Кому назначается жилищная субсидия / Инфографика: Главред

Субсидии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине с 1 мая Пенсионный фонд начал автоматический пересмотр жилищных субсидий, при этом отдельные категории граждан получают помощь без дополнительного обращения.

Накануне стало известно, что эксперименты, касающиеся упрощения процедуры подачи заявлений на получение субсидий и льгот для оплаты коммунальных услуг, выявили ряд недостатков. В частности были выявлены трудности в коммуникации с поставщиками коммунальных услуг и ОСМД. В связи с этим правительство предлагает вернуться к более детализированным формам обращений.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новый порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 1 мая право на льготу определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

Другие новости:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

субсидии субсидия новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

15:36Война
В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:18Синоптик
Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:09Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Влупила затяжная магнитная буря: через сколько дней можно будет выдохнуть

Луна в Овне: какие 4 знака получат хорошие новости уже в среду, 18 июня

Луна в Овне: какие 4 знака получат хорошие новости уже в среду, 18 июня

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССР

Последние новости

15:36

Идентификация затянется: РФ устроила провокацию при передаче погибших Украине

15:18

В Украину идет похолодание: синоптик сказала, где и когда снизится температура

15:10

Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Львам - быть начальством, Весам - сбросить ношу

15:09

Сделка Трампа и Путина состоялась, произошел размен Ирана на Украину – Жданов

15:01

Как не испортить любимое лакомство: где и как долго можно хранить тортВидео

Украина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – ЗагороднийУкраина знает слабые места России, РФ может рухнуть раньше, чем все думают – Загородний
15:01

Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

14:57

Часть пенсий придется вернуть: у кого заберут до 20% от ежемесячных выплат

14:56

Болезненный удар по Киеву: саммит G7 стал горьким разочарованием для Украины

14:48

Претендента на главу БЭБ Скомарова поймали на связях с пророссийскими политиками и сделками по законам РФ,– СМИ

Реклама
14:05

Может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город: в ВСУ четко ответили

13:59

Белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средствомВидео

13:54

Умерла звезда фильма "Любовь и голуби"Видео

13:50

Экономика на грани остановки: Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР

13:49

Водители в Украине могут получить штраф за открытые окна авто - детали

12:59

Рада приняла закон о множественном гражданстве: что важно знать

12:56

На АЗС Украины подскочили цены: сколько придется заплатить водителям

12:30

Трамп фактически открыл путь массированным атакам РФ, забрав оружие у Украины - WP

12:28

Именинник в одиночестве: Максим Галкин опубликовал эмоциональное фото

12:23

Через сутки после обстрела: посольство США осудило российский удар по Киеву

12:01

4 знака зодиака с самой ясной интуицией

Реклама
11:54

Угроза для Балтии и Финляндии: в РФ формируют новую 71-ю мотострелковую дивизию

11:49

Укрзализныця повышает цены: за что пассажирам придется платить больше

11:33

Всего 2 страны: в Германии сказали, кто может заставить РФ закончить войну

11:25

Пенсионные доплаты по-новому: кто получит прибавку со дня рождения в Украине

10:45

Резкий скачок на рынке: в Украине переписали цены на крупы

10:30

Объявить войну и бомбить Киев каждый день: СМИ узнали, чего требуют от Путина в РФ

10:20

За жизнь молилась вся Украина: появилось фото погибшего в Киеве 31-летнего Дмитрия

10:06

"Взять на понт" американцев: может ли РФ захватить Украину до Днепра

09:39

Каким будет тариф на газ с 1 сентября: украинцам назвали цену за кубометр

09:31

Точно дороже, чем в прошлом году: цены на любимый фрукт существенно выросли

09:03

Дети Киркорова срочно покинули Россию и поселились в другой стране

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 июня (обновляется)

08:33

Карта Deep State онлайн за 18 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Атака РФ по Киеву 17 июня: число жертв выросло, спасатели достали тела из-под руин

08:16

РФ ударила по Запорожью 13 "Шахедами": появились фото последствийФото

07:36

США ищут новый путь к миру: Келлог планирует визит к Лукашенко - Reuters

07:04

G7 не опубликовали совместное заявление по Украине: СМИ назвали причину

06:24

Болевой порог российского общества: когда россияне могут восстатьмнение

06:12

Гороскоп на завтра 19 июня: Овнам - финансовые потери, Водолеям - отдых

05:32

Что думала Леся Украинка о России и россиянах - правду замалчивали в СССРВидео

Реклама
05:05

Почему говорить "втратити свідомість" неправильно: учитель объяснила ошибкуВидео

04:30

Как во время разговора понять, что вы не нравитесь человеку: 9 главных жестов

04:02

Как сварить два вида макарон одновременно: маленькая хитрость сэкономит время

03:24

Как Украине избежать поражения и оккупации: Горбач назвал вариантВидео

03:01

Пошел на "преступление", чтобы спасти людей: как медик освобождал людей во время атаки на КиевФотоВидео

02:33

Мощная баллистика взорвала укрепления РФ: генерал о деталях удара ракеты Сапсан

02:00

Папина девочка с маминым вайбом: дочь Хелены Бонем Картер и Тима Бертона совершила редкий выход в светВидео

01:56

Первая реакция США на массированный удар по Киеву: что заявили в Вашингтоне

01:31

"Удаляю из своей жизни": Елена Мозговая призналась, с кем готова расстаться навсегда

01:23

Седокова пробила дно: подала документы на наследство покойного мужа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять