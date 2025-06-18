Ряд украинцев имеет право на выплату недополученной субсидии: как ее оформить

Недополученная субсидия предоставляется только в одном случае.

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Что нужно для выплаты недополученной субсидии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщили в ПФУ:

Члены домохозяйств могут претендовать на субсидию вместо ее получателя

Назначить выплату недополученной субсидии могут после получения заявления

Украинцы могут получить недополученные средства жилищной субсидии в связи со смертью получателя. Об этом сообщили на сайте Пенсионного Фонда Украины.

Отмечается, что на выплату может претендовать другой член домохозяйства, если сумма назначенной субсидии еще не была выплачена. Такое лицо имеет право обратиться с соответствующим заявлением в течение трех месяцев после смерти получателя в органы ПФУ.

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Для обращения за недополученной субсидией предоставляются следующие документы:

свидетельство о смерти получателя субсидии;

документы удостоверяющие личность заявителя;

реквизиты банковского счета заявителя.

"Выплата по наследованию сумм назначенной, но не выплаченной субсидии в связи со смертью получателя жилищной субсидии законодательством не предусмотрена", - предупредили в ПФУ.

Кому назначается жилищная субсидия / Инфографика: Главред

Субсидии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине с 1 мая Пенсионный фонд начал автоматический пересмотр жилищных субсидий, при этом отдельные категории граждан получают помощь без дополнительного обращения.

Накануне стало известно, что эксперименты, касающиеся упрощения процедуры подачи заявлений на получение субсидий и льгот для оплаты коммунальных услуг, выявили ряд недостатков. В частности были выявлены трудности в коммуникации с поставщиками коммунальных услуг и ОСМД. В связи с этим правительство предлагает вернуться к более детализированным формам обращений.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели новый порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 1 мая право на льготу определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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