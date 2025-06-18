Экономика на грани остановки: Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР

Коротко об отчете ЦМАКП:
- Российская экономика находится в состоянии "экономики стагнации", а не просто рецессии
- Формальный рост ВВП не сопровождается реальным экономическим оживлением
Российская экономика оказалась в состоянии глубокого застоя и уже не демонстрирует признаков реального развития. Такой вывод сделали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования(ЦМАКП), который традиционно сотрудничает с государственными структурами.
Хотя некоторое оживление заметно в сферах, связанных с нефтедобычей и торговлей, общая ситуация в других секторах промышленности (особенно в неэнергетическом и гражданском) остается пессимистической.
Обрабатывающие отрасли, не входящие в военно-промышленный комплекс, ежемесячно сокращают объемы производства на 0,7%, и никаких признаков стабильного роста не зафиксировано.
Аналитики указывают, что в экономике все меньше признаков жизнеспособности. Восстановление ВВП выглядит искусственным, поскольку оно не подкреплено активностью в инвестициях, промышленности или потреблении.
Импорт немного подрос из-за крепкого рубля, но экспорт и внутренний спрос падают. Продажи автомобилей в первом квартале 2025 года резко сократились, а высокие кредитные ставки фактически уничтожают потребительские рынки.
Прежние драйверы роста - рост доходов населения, активное потребление, строительство жилья, импортозамещение уже не работают. Структура ВВП меняется: доля инвестиций падает, а зарплатная часть растет, что сокращает перспективы для будущего развития.
Несмотря на незначительное улучшение индекса PMI в промышленности, положительный эффект оказался непродолжительным. Повышение доходов населения происходит за счет государственных расходов, а не из-за реального экономического роста.
Бизнес-сектор тоже реагирует на ситуацию осторожно: предприятия сокращают денежные резервы, минимизируют оборотные фонды и избегают инвестиций. В некоторых отраслях доходность уже ниже уровня стоимости капитала, что делает инвестиции бессмысленными.
Аналитики ЦМАКП, в качестве вывода, констатируют: Россия находится в состоянии экономической стагнации. Это - результат войны, санкций, приоритета оборонного сектора над гражданским производством и сворачивания рыночных принципов. Страна приближается к экономическому сценарию, похожему на конец советской эпохи.
Крах экономики РФ - что говорят эксперты
Как рассказывал Главред ранее, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказывал мнение, что социальный взрыв в РФ близко. Эксперт обращает внимание, что что последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые радужные.
Кроме этого, Жданов продолжает, что процесс уничтожения России ускорит усиление санкций от партнеров Украины и закручивание гаек. В то же время отключение от SWIFT и прекращение притока валюты за энергоносители обвалят финансовую систему. Таким образом россияне "схлопнутся в течение месяцев", считает Жданов.
Мрачный прогноз для экономики Путина. дал также и экономический эксперт Тарас Загородний. По его убеждению, Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты, ведь глобальная рецессия уже началась и Россию ждут сложности.
Больше экономических новостей:
- Пенсионерам в Украине могут уменьшить пенсию до 20% - объяснение ПФУ
- Цены на сразу несколько продуктов подскочили до потолка: что подорожало больше всего
- Пенсионные доплаты по-новому: кто получит надбавку со дня рождения в Украине
Что такое ЦМАКП?
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) - это российский аналитический центр, который занимается исследованием и прогнозированием макроэкономических тенденций. Он известен тем, что традиционно близок к правительству и Кремлю, а его обзоры и доклады часто отражают взгляд на экономическую ситуацию изнутри властных кругов России.
Основные направления деятельности ЦМАКП включают:
- Мониторинг текущих макроэкономических процессов в экономике России.
- Макроэкономические исследования и прогнозирование, включая разработку сценарных прогнозов развития экономики.
- Анализ важнейших тенденций в различных секторах экономики, таких как государственные финансы, денежно-кредитная политика, внешняя торговля, промышленное производство, потребление и инвестиции.
- Разработка рекомендаций в области экономической политики для органов власти Российской Федерации и крупных компаний.
ЦМАКП регулярно публикует отчеты и аналитические записки, в которых оценивается состояние российской экономики, выявляются риски и предлагаются возможные пути развития. Его аналитические материалы часто цитируют в российских и международных СМИ, поскольку они дают представление о точке зрения, близкой к официальной, но при этом могут содержать достаточно критические оценки.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред