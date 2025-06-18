Экономика на грани остановки: Кремль предупредили о катастрофе, как при развале СССР

Аналитики утверждают, что, несмотря на формальное отсутствие рецессии, Россия постепенно погружается в длительную экономическую стагнацию.

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В России падает экспорт и потребление / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко об отчете ЦМАКП:

Российская экономика находится в состоянии "экономики стагнации", а не просто рецессии

Формальный рост ВВП не сопровождается реальным экономическим оживлением

Российская экономика оказалась в состоянии глубокого застоя и уже не демонстрирует признаков реального развития. Такой вывод сделали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования(ЦМАКП), который традиционно сотрудничает с государственными структурами.

Хотя некоторое оживление заметно в сферах, связанных с нефтедобычей и торговлей, общая ситуация в других секторах промышленности (особенно в неэнергетическом и гражданском) остается пессимистической.

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Обрабатывающие отрасли, не входящие в военно-промышленный комплекс, ежемесячно сокращают объемы производства на 0,7%, и никаких признаков стабильного роста не зафиксировано.

Аналитики указывают, что в экономике все меньше признаков жизнеспособности. Восстановление ВВП выглядит искусственным, поскольку оно не подкреплено активностью в инвестициях, промышленности или потреблении.

Импорт немного подрос из-за крепкого рубля, но экспорт и внутренний спрос падают. Продажи автомобилей в первом квартале 2025 года резко сократились, а высокие кредитные ставки фактически уничтожают потребительские рынки.

Прежние драйверы роста - рост доходов населения, активное потребление, строительство жилья, импортозамещение уже не работают. Структура ВВП меняется: доля инвестиций падает, а зарплатная часть растет, что сокращает перспективы для будущего развития.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Несмотря на незначительное улучшение индекса PMI в промышленности, положительный эффект оказался непродолжительным. Повышение доходов населения происходит за счет государственных расходов, а не из-за реального экономического роста.

Бизнес-сектор тоже реагирует на ситуацию осторожно: предприятия сокращают денежные резервы, минимизируют оборотные фонды и избегают инвестиций. В некоторых отраслях доходность уже ниже уровня стоимости капитала, что делает инвестиции бессмысленными.

Аналитики ЦМАКП, в качестве вывода, констатируют: Россия находится в состоянии экономической стагнации. Это - результат войны, санкций, приоритета оборонного сектора над гражданским производством и сворачивания рыночных принципов. Страна приближается к экономическому сценарию, похожему на конец советской эпохи.

Крах экономики РФ - что говорят эксперты

Как рассказывал Главред ранее, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказывал мнение, что социальный взрыв в РФ близко. Эксперт обращает внимание, что что последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые радужные.

Кроме этого, Жданов продолжает, что процесс уничтожения России ускорит усиление санкций от партнеров Украины и закручивание гаек. В то же время отключение от SWIFT и прекращение притока валюты за энергоносители обвалят финансовую систему. Таким образом россияне "схлопнутся в течение месяцев", считает Жданов.

Мрачный прогноз для экономики Путина. дал также и экономический эксперт Тарас Загородний. По его убеждению, Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты, ведь глобальная рецессия уже началась и Россию ждут сложности.

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Что такое ЦМАКП? Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) - это российский аналитический центр, который занимается исследованием и прогнозированием макроэкономических тенденций. Он известен тем, что традиционно близок к правительству и Кремлю, а его обзоры и доклады часто отражают взгляд на экономическую ситуацию изнутри властных кругов России. Основные направления деятельности ЦМАКП включают: Мониторинг текущих макроэкономических процессов в экономике России.

Макроэкономические исследования и прогнозирование, включая разработку сценарных прогнозов развития экономики.

Анализ важнейших тенденций в различных секторах экономики, таких как государственные финансы, денежно-кредитная политика, внешняя торговля, промышленное производство, потребление и инвестиции.

Разработка рекомендаций в области экономической политики для органов власти Российской Федерации и крупных компаний. ЦМАКП регулярно публикует отчеты и аналитические записки, в которых оценивается состояние российской экономики, выявляются риски и предлагаются возможные пути развития. Его аналитические материалы часто цитируют в российских и международных СМИ, поскольку они дают представление о точке зрения, близкой к официальной, но при этом могут содержать достаточно критические оценки.

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