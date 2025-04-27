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"России будет несладко": назван мрачный прогноз для экономики Путина

Андрей Ганчук
27 апреля 2025, 12:26
169
Хороших вариантов для России не существует, убежден Тарас Загородний.
Путин, Загородний
Затраты России на ВПК уже больше, чем у СССР - Загородний / Коллаж Главред

Кратко:

  • Глобальная рецессия началась, Россию ждут сложности
  • Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты

Страна-оккупант Россия столкнется со сложностями, ведь глобальная рецессия уже началась. Параллельно наносятся удары по ее портовой инфраструктуре, что наносит агрессору урон. В такой ситуации хороших вариантов дальнейшего развития для Кремля не существует. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что после смены президента в Вашингтоне меняется подход в рамках энергетической политики. Трампу нужна низкая цена на энергоносители для перезапуска производства в Штатах.

"При Байдене у россиян все было более-менее хорошо. У него был "зеленый переход", и, чтобы выгоднее пройти "зеленый переход", нужна высокая цена на нефть. Трамп все это уже отменил. У него нефть и газ, и ему нужна низкая цена для реиндустриализации экономики США", - говорит Загородний.

По его словам, экономические решения администрации Трампа явно не на руку России.

"Дальше. Трамп давит Китай, союзника России. Он ввел запретительные пошлины, чтобы остановить экономику Китая. А если в Китае начнется обвал, он перестанет покупать российскую нефть. Падение цен на российскую нефть повлечет за собой и падение цен на газ. И что тогда делать России, пить нефть и нюхать газ?" – отметил эксперт.

Как полагает аналитик, глобальная рецессия уже началась. Параллельно наносятся удары по портовой инфраструктуре России. В такой ситуации Кремлю вряд ли следует надеяться на положительные для себя варианты развития событий.

"Именно сейчас, когда идет глобальная рецессия, а она уже запущена, России будет несладко. Учитывая, что ее затраты на ВПК больше, чем у Советского Союза. Плюс сейчас наносятся удары по двум портовым системам, которые есть в зоне досягаемости Украины – в Балтийском и Черном морях. Вот в Туапсе уже прилетел "Длинный Нептун". Украина смогла сделать такую ракету, а в мире всего с десяток стран, которые умеют делать ракеты на тысячу километров, да еще такую, которая попадает туда, куда надо. А ракеты дальностью 3 тысячи км могут делать всего 5-6 стран, и их ракеты летают хорошо. Ресурс накапливается, и хороших вариантов развития событий для России нет", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал, что ждет Россию:

Цена на нефть и экономика России – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее Тарас Загородний сделал прогноз, согласно которому цена на нефть может рухнуть до нуля. По его словам, уже в мае для России начнется "веселье".

Россия получит удар от низкой цены на нефть только в том случае, если такая цена продержится 2-3 года, сказал во время чата на Главреде президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар. Он напомнил, как после снижения цен на нефть в 1985 году понадобилось еще 6 лет, чтобы произошло крушение СССР.

К концу лета начнутся интересные события и станет понятно, что Россия – рушится, отметил Тарас Загородний. Одним из первых сигналов станет заморозка вкладов россиян в банках. Подобный сценарий уже обсуждается.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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