"Цунами запущено": эксперт заинтриговал, какой удар ждет РФ уже через два месяца

Загородний подчеркивает, что до конца лета мы увидим много чего интересного - всем будет очевидно, что Россия рушится.

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Эксперт назвал главный признак коллапса российской экономики/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

О чем сказал Загородний:

Стремительное падение цен на нефть, возможное из-за действий США против Китая, значительно ускорит кризис в российской экономике

Падение цены на нефть до 40 долларов за баррель будет означать "клиническую смерть" для российской экономики

Замораживание банковских вкладов населения станет первым критическим признаком краха российской экономики

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний ответил на вопрос, когда Россия почувствует негативные последствия снижения цен на нефть. Он убежден, что все зависит от динамики - если рецессия, которая уже началась, будет развиваться быстрее, то эти процессы станут ощутимыми для России уже через два месяца.

"Если рецессия будет стремительной (например, во время пандемии цены на нефть падали до нуля, а это возможно, учитывая то, как США бьют по Китаю), тогда в РФ все будет еще быстрее, мы удивимся, как быстро все будет происходить. Цунами запущено, и к концу лета мы увидим много чего интересного - всем будет очевидно, что Россия рушится. А еще мы все удивимся тому, как американцы бросятся спасать Россию. Но ее спасти невозможно - Китай не даст этого сделать". - говорит эксперт в интервью Главреду.

Цена на нефть / инфографика: Главред

Как подчеркивает Загородний, первым, самым главным признаком того, что в России стало все очень печально, будет замораживание вкладов россиян в банках. Более того, развитие такого сценария в России уже активно обсуждается.

"Это будет уже даже не "звоночек", а набат. Следим за динамикой цен на нефть. Нефть по 40 долларов за баррель - это уже клиническая смерть российской экономики. Но ведь при этом еще будут продолжаться наши удары по территории России: по нефтехранилищам, газовым и нефтяным компрессорам. Все в комплексе сработает отлично", - резюмирует Загородний.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о выходе США из переговоров, последствиях признания Крыма российским и ударе обвала цен на нефть по России:

Снижение цен на нефть - что известно

Как ранее информировал Главред, падение цен на нефть может сильно ударить по России. Однако лишь в том случае, если сниженная цена будет держаться достаточно долго - по крайней мере 2-3 года.

Экономист Владислав Иноземцев считает, что Дональд Трамп может нанести серьезный экономический удар по России, в результате чего она потеряет десятки миллиардов долларов. Этот шаг может иметь разрушительные последствия для российской экономики.

Кроме того, ранее появилась информация о возможности падения цен на нефть до нулевой отметки. Аналитики утверждают, что это приведет к катастрофическим последствиям для России, которая уже вскоре может исчерпать ресурсы для продолжения войны.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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