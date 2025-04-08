'Цены на нефть могут обвалиться до нуля': что ждет РФ и как это повлияет на войну

Ситуация для России становится все более катастрофической, уже скоро Кремль может не иметь средств для дальнейшего ведения войны, указывает аналитик.

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Россия может остаться без средств для продолжения войны против Украины и поддержки экономики / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем сказал Загородний:

Цена на нефть может обвалиться до нуля

Россия находится в худшем положении чем СССР в 1980-х

Падение цен на нефть может спровоцировать обвал цен на газ

Падение цен на нефть, вызванное новой волной глобальной экономической нестабильности, может стать для России роковым ударом. Об этом в комментарии Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По словам аналитика, Трамп не сможет одновременно спасать Россию и перезапустить экономику США. Президент США уже принял решение о введении новых пошлин против почти 200 стран, что автоматически означает обвал цен на нефть.

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"На сколько может обвалиться цена на нефть? До нуля. Уже был прецедент во время пандемии ковида, когда нефть стоила ноль. Более того, были даже отрицательные ставки, то есть людям доплачивали, чтобы кто-нибудь забрал эту нефть", - сказал он.

Загородний подчеркнул, что падение цен на нефть будет определяться рыночными условиями, и сейчас предсказать темпы этого процесса сложно. Однако, бесспорно, снижение будет продолжаться из-за глобального экономического кризиса.

Больше всего от этого пострадает Россия, находящаяся под санкциями. К тому же удары со стороны Украины существенно повредили российскую нефтяную инфраструктуру, а надлежащего оборудования для ее восстановления в РФ нет. Из-за этого себестоимость добычи нефти уже достигла 35-40 долларов за баррель. К тому же России становится все сложнее транспортировать или перерабатывать эту нефть.

Он делает вывод, падение цен на нефть является серьезным вызовом для российской экономики.

"Поэтому американцы так сильно спешат прекратить войну. Они фактически предложили россиянам выйти из ситуации хорошо, сохранив лицо. Но Россия решила не идти на это и продолжила быковать", - говорит он.

Тарас Загородний отмечает, что запущенный процесс, который он сравнивает с цунами, уже не остановить. Трамп реализует свое предвыборное обещание - снизить цену на нефть до 40 долларов за баррель. Хотя ранее ожидалось, что это произойдет дипломатическим путем - через переговоры с Саудовской Аравией или снятие санкций с Венесуэлы, вместо этого он выбрал другой подход - создание глобального кризиса, что одновременно позволяет решить экономические проблемы в самих США. Это, в свою очередь, способствует падению цен на нефть.

Аналитик подчеркивает, что нынешнее положение России хуже того, в котором находился Советский Союз в 1980-х. Тогда военные расходы составляли примерно 20% бюджета, тогда как Россия сейчас тратит на оборону до 40%, фактически мчась на полной скорости в тупик.

"Кроме того, цены на нефть снижаются стремительно - за 3-4 дня на 10%. А кризис ведь только разгорается. Поэтому уже через месяц наступит совсем "веселое" время для россиян, а, может, даже раньше. "Веселье" будет заключаться в том, что у России не станет денег на ведение войны и поддержание экономики", - отметил Загородний.

Однако даже такие обстоятельства, по мнению эксперта, не заставят Россию изменить свое поведение, по крайней мере пока российский диктатор и военный преступник Владимир Путин находится у власти в РФ.

Он убежден, что Кремль будет принимать контрмеры, в частности начнет изъятие вкладов у населения и запустит печать денег, чтобы поддержать экономику.

"Но все это будет крайне рискованное мероприятие, и большой вопрос - сможет ли Россия удержать экономику. Поэтому для России "веселье" наступит очень быстро. Если себестоимость ее нефти 40 долларов за баррель, и цена упадет до 40, то, мягко говоря, россияне могут уже начинать тренироваться пить свою нефть и занюхивать газом. Потому что падение цены на нефть одновременно повлечет за собой снижение цены на газ, поскольку эти вещи привязаны друг к другу", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, падение мировых цен на нефть не заставит российского диктатора Владимира Путина остановить агрессию против Украины. Впрочем, этот процесс уже не остановить, и он будет иметь серьезные последствия для экономики Кремля. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Бывший президент США Дональд Трамп недавно пригрозил Москве внедрением вторичных санкций против российской нефти. Если эти санкции будут реализованы и будут иметь ощутимые последствия, это может стать серьезным вызовом для РФ. Ведь, как отмечает доктор экономических наук и соучредитель Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев, несмотря на все предыдущие ограничения, Россия до сих пор не получила мощного экономического удара.

Кроме того, в Сенате США представили законопроект, который предусматривает введение 500% пошлин на товары из стран, импортирующих российские нефть и газ. Об этом сообщает The Washington Times.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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