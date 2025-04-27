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Встреча Зеленского и Трампа: в правительстве сказали, чем важен разговор лидеров

Марина Фурман
27 апреля 2025, 17:48
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Зеленский и Трамп провели разговор в Ватикане во время похорон Папы Римского Франциска.
Встреча Зеленского и Трампа: в правительстве сказали, чем важен разговор лидеров
Свириденко прокомментировала встречу Зеленского с Трампом в Риме / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Вкратце:

  • Зеленский и Трамп имели разговор в Риме
  • Встреча президентов - это шанс на мир

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Италии - это шанс достичь мира благодаря силе. Такое заявление в Х сделала вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко.

Она отметила, что встреча Трампа и Зеленского - это "шанс продвинуться вперед".

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"Субботняя встреча президентов Трампа и Зеленского в Ватикане - это шанс продвинуться вперед, построить настоящий мир благодаря силе", - подчеркнула она.

Вице-премьер подчеркнула, что российский диктатор Владимир Путин не стремится к миру, а хочет лишь выиграть время. По ее мнению, нужно давление на Россию.

"Более жесткие санкции и усиление давления - это путь к прекращению войны, который принесет пользу как Украине, так и Соединенным Штатам", - резюмировала Свириденко.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Встреча Зеленского и Трампа в Италии - что известно

Как писал Главред, в субботу, 26 апреля, Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом "хорошей". Он добавил, что она имеет потенциал стать исторической, если будут достигнуты общие результаты. Также украинский лидер поблагодарил Трампа за разговор.

В Белом доме также оценили встречу президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Там отметили, что встреча была "очень продуктивной". Согласно информации из Офиса президента, встреча длилась 15 минут. Она стала первой после ссоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне в феврале.

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Кто такая Юлия Свириденко?

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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