Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

Что известно:
- Трамп пообещал не выходить из мирных переговоров по Украине
- Трамп заявил, что стороны достаточно близки к решению
Президент США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговорного процесса между Украиной и РФ. Об этом он заявил президенту Эстонии Алару Карису, сообщает ERR.
"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника, - ред.)", - сообщил Карис.видео дня
В то же время Трамп после встречи с Зеленским отметил, что стороны уже достаточно близки к решению.
"Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - добавил президент Эстонии.
Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости
Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".
В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.
Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.
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