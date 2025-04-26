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Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2025, 21:39обновлено 26 апреля, 22:15
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Дональд Трамп заявил, что стороны достаточно близки к решению.
Кремль опасается обидеть Трампа
Трамп пообещал не выходить из переговоров по Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

  • Трамп пообещал не выходить из мирных переговоров по Украине
  • Трамп заявил, что стороны достаточно близки к решению

Президент США Дональд Трамп пообещал не выходить из переговорного процесса между Украиной и РФ. Об этом он заявил президенту Эстонии Алару Карису, сообщает ERR.

"Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли (из роли посредника, - ред.)", - сообщил Карис.

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В то же время Трамп после встречи с Зеленским отметил, что стороны уже достаточно близки к решению.

"Он пообещал это сделать и сказал, что мы достаточно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским. Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча", - добавил президент Эстонии.

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Ранее в The Times сообщили, что Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории Украины. В плане Трампа предполагается сохранение за Россией контроля над оккупированными украинскими территориями, и это условие является "окончательным".

В CNN сообщали, что Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны. Между Вашингтоном и Киевом сохраняются серьезные разногласия относительно условий мирного соглашения с РФ.

Напомним, Трамп сделал важное заявление - он подчеркнул, что Украина и РФ очень близки к договоренности о мире. Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

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