"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано, отметил президент США.

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Украина и РФ очень близки к договоренности по миру, заявил Трамп/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, 22 отдельная механизированная бригада

Основные тезисы из заявления Трампа:

Украина и Россия могут вскоре договориться о прекращении войны

Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано

В Риме состоятся переговоры и встречи представителей США с представителями Украины и РФ

Украина и страна-агрессор Россия должны вскоре договориться о прекращении войны.

Значительное количество "ключевых пунктов" соглашения уже было согласовано. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей публикации в Truth Social.

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По прибытии в Рим для участия в мероприятиях по похоронам Папы Римского Франциска президент Соединенных Штатов отметил, что планируются переговоры и встречи с представителями Украины и РФ по вопросу завершения войны.

Трамп отметил, что обе страны "очень близки к договоренности" по миру, и теперь "должны встретиться на самом высоком уровне", чтобы "поставить точку" в войне.

Он подчеркнул, что "большинство ключевых пунктов уже согласовано".

Также он отметил, что нужно будет "прекратить кровопролитие сейчас".

"Мы будем там, где потребуется, чтобы помочь завершить эту жестокую и бессмысленную войну", - добавил Трамп.

Переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма. Трамп отметил, что заявления Украины о вступлении в НАТО стали причиной полномасштабного вторжения РФ и объяснил свои слова об окончании войны за 1 день.

Также ранее сообщалось, что РФ может возобновить прямые переговоры с Украиной - о чем договорились Путин и Виткофф. В Кремле раскрыли детали переговоров Путина со спецпредставителем Трампа.

Напомним, Зеленский ответил Трампу признает ли Украина оккупированные территории российскими. Президент Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает юридически временно оккупированные территории российскими, в частности, это касается Крыма.

Также ранее Зеленский сделал заявление о приближении тишины для Украины. Президент заявил, что в ближайшие дни состоятся весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

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