"Дипломатия должна сработать": громкое заявление Зеленского о приближении тишины для Украины

Президент заявил, что в ближайшие дни состоятся весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины.

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Зеленский анонсировал встречи, которые приблизят тишину для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Зеленский анонсировал важные встречи в ближайшие дни

Важные встречи могут приблизить тишину для Украины

В ближайшие дни состоятся очень весомые встречи, которые должны приблизить тишину для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он акцентировал на том, что Украине нужно безусловное прекращение огня.

видео дня

"Нужно реальное давление на Россию, чтобы они восприняли или американское предложение прекратить огонь и двигаться к миру, или наше предложение - любое, которое действительно может сработать и гарантировать надежное, немедленное и безусловное прекращение огня, а затем - достойный мир и гарантии безопасности. Дипломатия должна сработать. И мы делаем все для того, чтобы дипломатия стала действительно содержательной и наконец сработала", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что состоялось заседание Ставки, главный вопрос касался ПВО и ракет для ПВО. Украина готова предоставить "Петриоты" в США и уже предложила конкретные варианты соглашения.

"Мы будем пытаться достичь соответствующего согласия также от Соединенных Штатов Америки - согласия по "петриотам" для Украины. Мы готовы купить необходимое количество систем "Петриот" для нашего государства. Речь не идет о благотворительности. Мы предложили конкретные варианты соглашения, чтобы защитить наших людей. Я поручил дипломатам работать активнее по ответу относительно "петриотов", - сказал президент.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, американский президент Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ по Киеву 24 апреля. Он заявил, что недоволен этими ударами и призвал стороны заключить мирный договор.

"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно, и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! По 5000 солдат в неделю погибает. Давайте заключим мирный договор!" - написал Трамп.

Кроме того, Трамп заявил, что верит в возможность мирного соглашения между Украиной и Россией и убежден, что Путин прислушается к его позиции о прекращении ударов. Кроме того, президент США отметил, что имеет собственный дедлайн для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ.

The Wall Street Journal пишет о том, что после длительного давления на Украину с целью заключения мирного соглашения президент США Дональд Трамп, похоже, наконец увидел главное препятствие к завершению войны в лице России. Однако он все еще не проявил особой готовности подтолкнуть Москву к уступкам.

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