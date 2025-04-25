Война в Украине завершится в 2025 году - прогноз МВФ

Война в Украине может закончиться в 2025 году. После этого начнется рост ВВП и будет падать уровень безработицы. Такой прогноз сделали в Международном валютном фонде, говорится в отчете World Economic Outlook.
Население в Украине
В МВФ считают, что часть украинцев вернется домой после окончания войны. В таком случае в 2025 году в Украине будет 32,9 млн человек. В 2026 году численность украинцев вырастет до 33,4 млн человек.
В период с 2027 по 2029 годы ситуация немного стабилизируется. Численность украинцев ожидается на уровне 34 млн человек. Однако в 2030 году ожидается уничтожение численности населения - 33,9 млн украинцев.
Уровень безработицы в Украине
После завершения войны в Украине резко будет падать уровень безработицы. В 2025 году этот показатель составляет 11,5%. В 2026 году уровень безработицы снизится на 1,5% - до 10,1%. Ожидается, что в 2029-2030 годах он остановится на уровне 8,5%.
ВВП в Украине
В МВФ убеждены, что с наступлением мира уровень украинского ВВП начнет существенно расти. В 2025 году он составит более 205 миллиардов долларов, что почти на 27 миллиардов больше по сравнению с 2023 годом.
Ожидается, что в 2027 году уровень ВВП составит 234,821 миллиарда долларов, а в 2030 году - 283 миллиарда долларов.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины не допустит значительного падения курса гривны относительно доллара, однако и существенного и длительного укрепления гривны также не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Козырев, комментируя актуальную ситуацию на валютном рынке.
В то же время в своем инфляционном отчете НБУ отметил, что в ближайшие годы возможен постепенный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако конкретные сроки и масштабы этого процесса остаются неопределенными, что создает дополнительные риски для инфляционного прогноза.
В свою очередь, Международный валютный фонд улучшил долгосрочный прогноз для гривны. В апрельском отчёте World Economic Outlook за 2025 год указано, что курс доллара достигнет 50 гривен только в 2029 году.
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