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Курс доллара резко взлетит, а евро немного обвалится: курс валют на 28 апреля

Ангелина Подвысоцкая
25 апреля 2025, 17:41
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НБУ составил новый курс валют на понедельник, 28 апреля. Гривна немного укрепится по отношению к евро.
Курс валют на 28 апреля
Курс валют на 28 апреля / Коллаж: Главред, фото: pexels, zn.ua

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 28 апреля
  • Насколько подорожал доллар
  • Сколько стоит валюта на межбанковском рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 28 апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник, 28 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,75 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно упала относительно американской валюты.

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Зато курс евро ощутимо снизился. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,38 грн/евро, что на 3 копейки меньше, чем накануне. Относительно евро гривна незначительно укрепилась.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 17:00 котировки составили:

  • доллар США - 41,80-41,84 грн/долл;
  • евро - 47,47-47,49 грн/евро.

Курс доллара - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.

В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивают конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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