Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

О чем сказал Новак:
- Объявление дефолта для Украины не будет катастрофой
- Война - это форс-мажор самого высокого уровня
- Страны-союзники оказывают Украине значительную экономическую поддержку
Издание Financial Times сообщило, что в мае Украина может объявить дефолт из-за отсутствия договоренностей с инвесторами по реструктуризации долга на $2,6 млрд. Но возможный дефолт не является катастрофой, а скорее закономерным следствием войны. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
По его словам, военные действия на значительной части территории и временная оккупация около 20% страны, включая промышленные регионы, являются объективной реальностью.
"В такой ситуации попытки Украины реструктуризировать свой государственный долг и трудности с этим процессом - не является чем-то неожиданным. Это вполне прогнозируемая ситуация. Украина не отказывается от обязательств по этому долгу, а лишь просит об их реструктуризации. Если инвесторы не хотят войти в положение страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны, - это уже их ответственность, а не проблема Украины", - отметил он.
Новак делает вывод, что даже возможное объявление дефолта следует воспринимать не как чрезвычайное событие, а как логическое следствие войны. В условиях ежедневных обстрелов и присутствия оккупационных войск невозможно вести финансовую политику в режиме мирного времени. Это форс-мажор самого высокого уровня.
Новак отметил, что Украина получает мощную международную поддержку не только в военной сфере, но и финансово-экономическую. Благодаря этому НБУ имеет рекордные золотовалютные резервы, а правительство ресурсы для покрытия бюджетного дефицита. Таким образом, даже в случае дефолта страна имеет потенциал для финансовой устойчивости и дальнейшего функционирования.
"Если международная помощь будет продолжаться (а оснований считать, что она прекратится, пока нет), то существенных рисков для курса гривны или общей финансовой стабильности не ожидается", - резюмировал Председатель Комитета экономистов Украины.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины не допустит значительного падения курса гривны по отношению к доллару, однако и существенного и длительного укрепления гривны также не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Козырев, комментируя актуальную ситуацию на валютном рынке.
В то же время в своем инфляционном отчете НБУ отметил, что в ближайшие годы возможен постепенный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако конкретные сроки и масштабы этого процесса остаются неопределенными, что создает дополнительные риски для инфляционного прогноза.
В свою очередь, Международный валютный фонд улучшил долгосрочный прогноз для гривны. В апрельском отчёте World Economic Outlook за 2025 год указано, что курс доллара достигнет 50 гривен только в 2029 году.
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Кто такой Андрей Новак
Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.
В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.
В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.
В 2011 году был избран проректором Европейского университета.
29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.
6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.
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