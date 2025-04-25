Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

В случае объявления дефолта, Украина имеет запас прочности для обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего функционирования, указывает аналитик.

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Украина на грани дефолта - что изменится для украинцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Новак:

Объявление дефолта для Украины не будет катастрофой

Война - это форс-мажор самого высокого уровня

Страны-союзники оказывают Украине значительную экономическую поддержку

Издание Financial Times сообщило, что в мае Украина может объявить дефолт из-за отсутствия договоренностей с инвесторами по реструктуризации долга на $2,6 млрд. Но возможный дефолт не является катастрофой, а скорее закономерным следствием войны. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, военные действия на значительной части территории и временная оккупация около 20% страны, включая промышленные регионы, являются объективной реальностью.

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"В такой ситуации попытки Украины реструктуризировать свой государственный долг и трудности с этим процессом - не является чем-то неожиданным. Это вполне прогнозируемая ситуация. Украина не отказывается от обязательств по этому долгу, а лишь просит об их реструктуризации. Если инвесторы не хотят войти в положение страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны, - это уже их ответственность, а не проблема Украины", - отметил он.

Новак делает вывод, что даже возможное объявление дефолта следует воспринимать не как чрезвычайное событие, а как логическое следствие войны. В условиях ежедневных обстрелов и присутствия оккупационных войск невозможно вести финансовую политику в режиме мирного времени. Это форс-мажор самого высокого уровня.

Новак отметил, что Украина получает мощную международную поддержку не только в военной сфере, но и финансово-экономическую. Благодаря этому НБУ имеет рекордные золотовалютные резервы, а правительство ресурсы для покрытия бюджетного дефицита. Таким образом, даже в случае дефолта страна имеет потенциал для финансовой устойчивости и дальнейшего функционирования.

"Если международная помощь будет продолжаться (а оснований считать, что она прекратится, пока нет), то существенных рисков для курса гривны или общей финансовой стабильности не ожидается", - резюмировал Председатель Комитета экономистов Украины.

Экономика Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины не допустит значительного падения курса гривны по отношению к доллару, однако и существенного и длительного укрепления гривны также не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Козырев, комментируя актуальную ситуацию на валютном рынке.

В то же время в своем инфляционном отчете НБУ отметил, что в ближайшие годы возможен постепенный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако конкретные сроки и масштабы этого процесса остаются неопределенными, что создает дополнительные риски для инфляционного прогноза.

В свою очередь, Международный валютный фонд улучшил долгосрочный прогноз для гривны. В апрельском отчёте World Economic Outlook за 2025 год указано, что курс доллара достигнет 50 гривен только в 2029 году.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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