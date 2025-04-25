Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

Юрий Берендий
25 апреля 2025, 15:02
382
В случае объявления дефолта, Украина имеет запас прочности для обеспечения финансовой устойчивости и дальнейшего функционирования, указывает аналитик.
Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам
Украина на грани дефолта - что изменится для украинцев / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Новак:

  • Объявление дефолта для Украины не будет катастрофой
  • Война - это форс-мажор самого высокого уровня
  • Страны-союзники оказывают Украине значительную экономическую поддержку

Издание Financial Times сообщило, что в мае Украина может объявить дефолт из-за отсутствия договоренностей с инвесторами по реструктуризации долга на $2,6 млрд. Но возможный дефолт не является катастрофой, а скорее закономерным следствием войны. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, военные действия на значительной части территории и временная оккупация около 20% страны, включая промышленные регионы, являются объективной реальностью.

видео дня

"В такой ситуации попытки Украины реструктуризировать свой государственный долг и трудности с этим процессом - не является чем-то неожиданным. Это вполне прогнозируемая ситуация. Украина не отказывается от обязательств по этому долгу, а лишь просит об их реструктуризации. Если инвесторы не хотят войти в положение страны, которая находится в состоянии полномасштабной войны, - это уже их ответственность, а не проблема Украины", - отметил он.

Новак делает вывод, что даже возможное объявление дефолта следует воспринимать не как чрезвычайное событие, а как логическое следствие войны. В условиях ежедневных обстрелов и присутствия оккупационных войск невозможно вести финансовую политику в режиме мирного времени. Это форс-мажор самого высокого уровня.

Новак отметил, что Украина получает мощную международную поддержку не только в военной сфере, но и финансово-экономическую. Благодаря этому НБУ имеет рекордные золотовалютные резервы, а правительство ресурсы для покрытия бюджетного дефицита. Таким образом, даже в случае дефолта страна имеет потенциал для финансовой устойчивости и дальнейшего функционирования.

"Если международная помощь будет продолжаться (а оснований считать, что она прекратится, пока нет), то существенных рисков для курса гривны или общей финансовой стабильности не ожидается", - резюмировал Председатель Комитета экономистов Украины.

Экономика Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины не допустит значительного падения курса гривны по отношению к доллару, однако и существенного и длительного укрепления гривны также не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Козырев, комментируя актуальную ситуацию на валютном рынке.

В то же время в своем инфляционном отчете НБУ отметил, что в ближайшие годы возможен постепенный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако конкретные сроки и масштабы этого процесса остаются неопределенными, что создает дополнительные риски для инфляционного прогноза.

В свою очередь, Международный валютный фонд улучшил долгосрочный прогноз для гривны. В апрельском отчёте World Economic Outlook за 2025 год указано, что курс доллара достигнет 50 гривен только в 2029 году.

Другие новости:

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дефолт Андрей Новак
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Раздались громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

"Раздались громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

15:24Украина
Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

15:02Экономика
Захватили ли оккупанты "доминирующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

Захватили ли оккупанты "доминирующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

14:55Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

"Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

За секунду потерял дочь и сына: в Киеве погибли дети украинского врача

Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Теперь он по карману всем: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

Последние новости

15:46

Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством

15:40

Как перестать просыпаться ночью: женщина поделилась древнеегипетским методом

15:24

"Раздались громкие выстрелы": МАГАТЭ оказались в эпицентре стрельбы на ЗАЭС

15:12

Ни одного следа не останется: 7 шагов, чтобы убрать запах мочи с ковраВидео

15:05

Светлая суббота: как нужно готовиться поминать умерших 26 апреля

Цена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – ЗагороднийЦена на нефть может упасть до нуля и ниже, экономике РФ грозит инфаркт в 2025 году – Загородний
15:02

Украина может объявить дефолт уже в мае: что это значит и чего ждать украинцам

14:55

Захватили ли оккупанты "доминирующие высоты" в Часовом Яру: важное заявление ВСУ

14:12

Для чего нужен вазелин: 12 способов его применения, которые удивят

14:09

Украина без НАТО, но в ЕС: что Уиткофф предлагал Украине на переговорах в Париже

Реклама
14:06

В Брянске взорвали ведущего российского конструктора - что известно

13:49

Трамп снова обвинил Украину в начале войны и поставил точку в вопросе Крыма

13:36

Лучшие универсалы с пробегом: эксперты назвали 10 моделей, достойных внимания

13:28

РФ вышла на новый уровень изготовления Искандеров: детали от Defense Express

13:17

США поймут, что нужно вести переговоры с Китаем о том, как делить РФ – эксперт

12:58

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае

12:36

Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро

12:32

Российская ПВО "постаралась": в Крыму прилет в дом замглавы ЧечниВидео

12:25

Взрывом отбросило на несколько метров: под Москвой подорвали топ-генерала Генштаба РФВидео

12:16

Деньги в опасности: украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк

12:13

Беременная СолоХа попала в больницу после высказываний Цымбалюка о ней - детали

Реклама
12:03

Дожди с грозами накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

11:45

Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты

11:35

Украина подготовила 5 требований к мирному плану США - The Telegraph

11:30

Выход США из мирных переговоров: Загородний оценил последствия для УкраиныВидео

11:20

Зачем класть губку в морозилку: простой трюк устранит огромную проблемуВидео

11:01

Ни Украине, ни РФ не достанется: смогут ли США взять ЗАЭС под свой контроль

10:55

"Можно найти лучших": эксперт сказал, кто может заменить США на переговорахВидео

10:37

НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку: примерные сроки

10:36

Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Тиграм - скорбь, Петухам - разочарования

10:35

Дроны атаковали аэродромы РФ в оккупированном Крыму: что известно

10:24

Заморозки -6 градусов ударят в Украине: синоптик назвал дату самой холодной погоды

10:21

От 500 до 1000 гривен: кто из пенсионеров получит хорошие прибавки к пенсии

10:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 апреля (обновляется)

10:00

Известный продюсер рассказал о невыносимом поведении Натальи Могилевской

09:50

Секрет о котором молчали - раскрыт: какой был реальный курс доллара в СССРВидео

09:41

Карта Deep State онлайн за 25 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

09:37

Маргарин - полезный или вредный: из чего его делают и как не навредить здоровьюВидео

09:32

В РФ заявили о готовности заключить соглашение с США по Украине, но есть нюанс

09:27

Украина предложила провести саммит в Риме во время похорон Франциска – СМИ

09:25

Гороскоп на завтра 26 апреля: Ракам - радостная новость, Стрельцам - безумное веселье

Реклама
09:15

"Это моя новая": путинист Лепс пришел на концерт с 15-летней девушкой

09:00

Бензин со спиртом, доллар по 49 и новые выплаты: что изменится с 1 мая в Украине

08:38

Трамп понял главное препятствие для мирного соглашения по Украине – WSJ

08:37

РФ ударила по многоэтажке в Павлограде: есть жертвы, много пострадавшихФото

08:35

Потрепанный Константин Меладзе появился на публике

08:10

Два автора массового убийства мирного украинского населениямнение

08:09

Дизайнер Катя Сильченко тайно вышла замуж: кто стал ее мужем

07:50

ВС РФ оккупировали Калиново на Покровском направлении - DeepState

06:53

Когда в Украине возможно прекращение огня: Стармер дал свой прогноз

06:10

Удар по Украине не "ответка", а спланированный террормнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять