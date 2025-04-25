Стоит ли избавляться от валюты: прогноз, что будет с долларом, гривной и евро

Валюта США в Украине будет оставаться символом богатства и относительной стабильности, несмотря на снижение доверия к нему в мире.

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Нацбанк готовится к колебаниям, говорит эксперт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Главное из анализа аналитика:

Нацбанк, вероятно, продолжит сглаживать колебания курса доллара на межбанковском рынке

Покупка евро сейчас является рискованной из-за его высокого курса и отсутствия падения курса доллара в Украине

Нацбанк не допустит никак особого проседания курса доллара в Украине. Однако и говорить о сильном долгосрочном укреплении гривны по отношению к доллару, исходя из курса доллара в 45 гривен, не приходится. Такое мнение высказал аналитик Алексей Козырев.

"Скорее всего, Нацбанк просто будет пытаться максимально сглаживать курсовые колебания относительно доллара на межбанке через свою политику "курсовой гибкости". И хотя доверие к доллару в мире снижается, из-за местной специфики в Украине валюта янки останется еще долго символом богатства и относительной стабильности", - отметил он и разговоре с УНИАН. видео дня

Курс доллара / Инфографика: Главред

В то же время, если следовать совету эксперта, избавляться от доллара украинцам пока не стоит.

"Тем более, когда котировки евро находятся на максимумах, а проседания котировок доллара в Украине не наблюдается. То есть вы заранее будете покупать евровалюту дорого и с риском ее дальнейшего проседания", - говорит эксперт.

Резюмируя, Алексей Козырев считает, что у президента США Дональда Трампа не будет другой вариантов, как корректировать свои действия, исходя из геополитических соображений. Как вывод, это снизит неопределенность на мировом валютном рынке, и психологически позиции доллара начнут восстанавливаться.

Курс доллара - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Кроме этого, также стало известно, на сколько подорожает валюта. В то же время, не стоит исключать, что на ситуацию на валютном рынке будут влиять различные факторы.

В то же время украинцев предупредили о новой схеме обворовывания через ПриватБанк. Злоумышленники маскируются под работников службы безопасности и выманивая конфиденциальные данные под предлогом фиктивных транзакций.

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Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более чем 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

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