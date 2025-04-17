Украинцам массово подсовывают фальшивые гривны: какие купюры подделывают чаще всего

Необходимо быть внимательными, особенно при расчетах в неофициальных точках торговли, на базарах или в нелицензированных обменниках.

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Эксперт раскрыла схему мошенников / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В 2024 году в Украине чаще всего подделывали банкноты номиналом 500 и 200 гривен

Их подделывают чаще из-за их активной циркуляции и меньшего количества защитных элементов

В 2024 году в Украине больше всего подделывали купюры номиналом 500 и 200 гривен. Об этом рассказала Елена Коробкова, председатель правления "Лиги банков Украины", в эфире канала "Киев24".

"По данным, например, за 2024 год, чаще всего подделывали купюры 500 и 200. И они составляли 78% и 18% соответственно от общего количества изъятых купюр. То есть на один миллион настоящих банкнот приходится где-то от 4 до 6 подделок", - пояснила эксперт. видео дня

По ее словам, именно эти номиналы подделывают чаще всего, потому что они активно используются в повседневной жизни и одновременно имеют меньше уровней защиты, особенно если речь идет о купюрах, напечатанных до 2015 года.

"Если мы говорим о купюрах номиналом до 2015 года - их проще подделать, и они еще есть у нас в обращении. Купюры, которые после 2015 года используются и печатаются, у них значительно улучшены защитные элементы", - отметила Коробкова.

Она также отметила, что современные принтеры позволяют мошенникам печатать фальшивки почти идеального качества, но один важный нюанс остается:

"Какой бы ни был принтер, ты рельеф там не сделаешь", - подчеркнула эксперт, имея в виду специальную тактильную текстуру настоящих банкнот.

Кроме того, Коробкова призвала быть внимательными, особенно при расчетах в неофициальных точках торговли, на базарах или в нелицензированных обменниках.

Также она предупредила о новой схеме мошенничества, когда поддельные купюры продают как настоящие - всего за 40% их номинальной стоимости. Это еще один повод не связываться с "серыми" финансовыми операциями.

Что происходит на валютном рынке - детали

Как писал Главред, по состоянию на 16 апреля, официальный курс доллара к гривне снизился на 14 копеек, евро подешевело на 41 копейку.

На прошлой неделе в Украине доллар стал дороже. То же самое произошло и с евро, который достиг самого высокого значения за всю историю. Однако специалисты из инвестиционной компании ICU считают, что пока рано говорить о том, что эта тенденция сохранится. Они объясняют, что курс евро и в дальнейшем будет зависеть от того, что будет происходить на мировых финансовых рынках.

Экономист Даниил Монин прогнозирует, что к концу апреля соотношение евро к доллару может вырасти до 1,18-1,2. Сейчас этот показатель составляет примерно 1,13. В гривнах евро теоретически может стоить 48 гривен, но эксперт считает такой сценарий маловероятным. Он советует продавать евро, а не покупать его, поскольку сейчас курс является достаточно высоким, и в ближайшем будущем ожидается, что евро и доллар сравняются в стоимости.

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Что такое Киев24? Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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