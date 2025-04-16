Доллар продолжает лететь вниз: сколько стоит валюта в обменниках и банках

На валютном рынке гривна укрепляет свои позиции.

https://glavred.info/economics/dollar-prodolzhaet-letet-vniz-skolko-stoit-valyuta-v-obmennikah-i-bankah-10656458.html Ссылка скопирована

Курс валют на 16 апреля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой курс доллара в обменниках по состоянию на 16 апреля

Сколько стоит европейская валюта в банках

По состоянию на 16 апреля, официальный курс доллара к гривне снизился на 14 копеек, евро подешевел на 41 копейку. Об этом говорится в данных регулятора.

Доллар стоит 41 гривну 17 копеек. Европейская валюта подешевела на 41 копейку. Его стоимость составляет 46,61 за евро.

видео дня

Курс валют в обменниках на 16 апреля

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара по состоянию на сегодня составляет 40,89 грн/долл., а продать американскую валюту можно по курсу 40,75 гривны.

Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 46,70 грн/евро, а курс продажи - 46,40 грн/евро.

Курс валют в банке на сегодня

Курс доллара к гривне в среднем составляет 41,40 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 40,75 гривны за доллар.

Евро в обменниках держится в пределах 47,10 грн, а продать валюту можно по курсу 46,20 гривны за евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, на прошлой неделе курс доллара в Украине вырос. Подобная ситуация наблюдалась и с курсом евро, который установил исторический максимум. Однако пока еще рано говорить об изменении тенденции. Как сообщили аналитики инвесткомпании ICU, курс евро в дальнейшем будет зависеть от ситуации на международных рынках.

Экономический эксперт Даниил Монин до конца апреля прогнозирует возможный рост соотношения евро к доллару до 1,18-1,2. Сейчас этот показатель достигает около 1,13. В гривневом эквиваленте евро может стоить 48 гривен, но это маловероятно. Эксперт считает более целесообразной продажу евро, а не покупку валюты, ведь сейчас курс близок к пику и в среднесрочной перспективе ожидается паритет с долларом.

Как писал Главред, на фоне валютной турбулентности украинцам рекомендуют хранить сбережения в разной валюте.

"У вас тогда должно быть 33% в гривне, 33% - в долларе и 33% - в евро. Это абсолютно идеальный вариант сбережения. Используя такую стратегию, вы точно не потеряете, чтобы не произошло", - убеждён профессор университета "Львовская политехника" Алексей Другов.

Другие новости:

Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред