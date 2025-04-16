Евро или доллар: в какой валюте лучше хранить сбережения в 2025 году

В условиях экономической нестабильности украинцам стоит действовать осторожно, чтобы не потерять собственные деньги.

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Лучше хранить деньги в разной валюте / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Стоит ли продавать доллары и покупать евро

В какой валюте лучше хранить сбережения

Европейская валюта бьет рекорды, а доллар продолжает падать. На фоне валютной турбулентности, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук в комментарии РБК-Украина ответил, в какой валюте лучше держать сбережения.

Украинцы, которые традиционно хранят сбережения в долларах, сейчас чаще задумываются над покупкой евро.

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По словам Боярчука, если есть желание переходить на евро, как на основную валюту для хранения сбережений, то это следует делать на долгосрочную перспективу.

"В этом есть смысл, потому что мы ближе к ЕС и наша торговля в основном осуществляется со странами Еврозоны. Но я бы не советовал украинцам бежать менять свои сбережения и покупать евро, потому что на фоне волатильных новостей, курс еще много раз будет двигаться в ту или иную сторону", - считает Боярчук.

Экономист, профессор университета "Львовская политехника" Алексей Другов убежден, что в условиях финансовой нестабильности, лучше хранить деньги в разной валюте.

"У вас тогда должно быть 33% в гривне, 33% - в долларе и 33% - в евро. Это абсолютно идеальный вариант сбережения. Используя такую стратегию, вы точно не потеряете, чтобы не произошло", - подчеркнул Другов.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей, заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой. Курс доллара на межбанковском рынке, а также в обменных пунктах не пересечет отметку в 41,50 - 41,60 гривны.

Между тем официальный курс евро на 14 апреля был установлен на уровне 46,92 грн за один евро, что означает ослабление гривны сразу на 1,08 грн. Это значительное снижение объясняется как внутренними экономическими колебаниями, так и изменениями на внешних финансовых рынках.

Экономический эксперт Даниил Монин до конца апреля прогнозирует возможный рост соотношения евро к доллару до 1,18-1,2. Сейчас этот показатель достигает около 1,13. В гривневом эквиваленте евро может стоить 48 гривен, но это маловероятно. Эксперт считает более целесообразной продажу евро, а не покупку валюты, ведь сейчас курс близок к пику и в среднесрочной перспективе ожидается паритет с долларом.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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