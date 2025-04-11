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Курс доллара на Пасху: прогноз изменений на межбанке и в обменниках

Алексей Тесля
11 апреля 2025, 11:11
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Наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка, напомнил Тарас Лесовой.
доллар, курс,
Появился новый прогноз курса доллара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важно:

  • Ситуация на валютном рынке будет оставаться обнадеживающей
  • Курс доллара в обменных пунктах не пересечет отметку в 41,50 – 41,60 грн

На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно обнадеживающей, заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Курс доллара на межбанковском рынке, а также в обменных пунктах не пересечет отметку в 41,50 – 41,60 гривны, рассказал он в комментарии Каналу 24.

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Эксперт напомнил, что одним из особых моментов последних недель стало то, что наличный рынок обогнал межбанковский и держится несколько ниже межбанка.

Главные факторы влияния на курс доллара

Он пояснил, что 17 апреля состоится заседание монетарного комитета НБУ, на котором потенциально могут пересмотреть учетную ставку, которая сейчас составляет 15,5%.

"То есть, если будет существовать потребность в сдерживании потребительских цен, то Нацбанк может увеличить учетную ставку еще на 0,5 – 1 процентный пункт – до 16 – 16,5%", - не исключил финансист.

По его словам, рынок также живет в условиях режима управляемой гибкости: регулятор сохраняет все средства влияния на курсообразование в соответствии с текущей ситуацией.

"Как мы отмечали в прошлые недели, активность аграриев, что для проведения посевной кампании реализуют избыток валюты, автоматически увеличивает предложение. То есть роль регулятора, именно в плоскости регулирования, может несколько ослабиться", – добавляет Лесовой.

Он также не исключает, что экономические процессы в стране могут стратегически влиять на курсовые показатели: активность во всех стратегических отраслях должна "потянуть" экономику к росту.

Курс валют - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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