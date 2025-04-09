Некоторые украинцы смогут не платить за коммунальные услуги: кто получит льготы

Если законопроект примут, некоторые украинцы смогут не платить за коммуналку во время военного положения, а также в течение года после его завершения.

https://glavred.info/economics/nekotorye-ukraincy-smogut-ne-platit-za-kommunalnye-uslugi-kto-poluchit-lgoty-10654370.html Ссылка скопирована

В Украине хотят отменить оплату коммунальных услуг / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Кому разрешат не платить за коммунальные услуги

В течение какого времени можно не вносить средства за коммуналку

В Украине планируют отменить оплату коммунальных услуг. В частности, нововведения могут касаться тех, чьи дома были уничтожены или существенно повреждены в результате боевых действий. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

В законопроекте предлагается освободить от коммунальных платежей украинцев, чье жилье непригодно для проживания из-за повреждения или разрушения. Ведь в случае повреждений, которые делают невозможным проживание в квартире, коммунальные услуги фактически не предоставляются.

видео дня

Однако пока нет конкретных законов, которые бы урегулировали этот вопрос, поэтому людям в разрушенных домах все еще начисляют плату за коммунальные услуги.

Если же законопроект №13155 поддержат нардепы, тогда владельцы поврежденного или разрушенного жилья смогут не платить за коммунальные услуги во время военного положения, а также в течение года после его завершения или отмены.

Тарифы в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Министерство энергетики, в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. В пресс-службе подчеркнули, что вопрос пересмотра тарифов на электроэнергию и газ сейчас не стоит на повестке дня.

Недавно в пресс-службе ДТЭК рассказали, как получать меньшие счета за электроэнергию. Самое главное - важно вовремя и корректно передавать показания счетчиков. Если сделать это вовремя - с 30 марта по 3 апреля, тогда вы оплатите только за реально потребленную электроэнергию.

Кроме того, гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил, в каких случаях потребителю могут отключить электроэнергию за долги. Он отметил, что поставщик заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя. По словам Коваленко, отключение происходят только и исключительно тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг.

Читайте также:

Что такое жилищно-коммунальные услуги? Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред