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Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая

Руслана Заклинская
8 апреля 2025, 22:20
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Нововведение является частью адаптации к нормам ЕС.
Изменения коснутся всех водителей: в Украине вводят новые правила с 1 мая
С 1 мая жизнь автомобилистов изменится / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • С мая в бензин в Украине будет добавляться биоэтанол
  • В Европе его доля в бензине составляет 10-20%, в Украине будет 5%
  • Добавление биоэтанола может привести к незначительному подорожанию топлива

С 1 мая 2025 года в Украине вступают в силу изменения, касающиеся состава автомобильного топлива. В бензин будет добавляться биоэтанол. Об этом в эфире Громадського радио рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Такое решение является частью адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза. Исключение сделано только для бензина с октановым числом 98 и топлива, используемых для нужд обороны и резерва.

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Биоэтанол - это обезвоженный этиловый спирт, который производится из растительного сырья и добавляется к бензину как экологическая добавка. В Европе биоэтанол уже давно используется в бензине, где его доля может составлять от 10 до 20%. В Украине же доля биоэтанола будет меньше - на уровне 5%.

По словам Куюна, основная цель перехода на такой тип топлива - уменьшить негативное влияние на окружающую среду, поскольку биоэтанол является менее вредным, чем обычные химические добавки, которые использовались ранее.

Еще одна причина для перехода - это уменьшение зависимости от импорта энергоносителей. В Европе, где нет собственной нефтедобычи, биоэтанол производится на месте, что позволяет снижать импортные расходы. В Украине добавление биоэтанола также выгодно для аграриев.

"После начала полномасштабного вторжения транспортировка кукурузы, из которой делают спирт, стала трудной. Усложнилась логистика. Соответственно, заработки на этой кукурузе уменьшились. Поэтому производить здесь биоэтанол из кукурузы и здесь его использовать - это могло бы быть действительно неплохим решением. Но, к сожалению, оно таким не будет", - отметил Куюн.

Согласно новому закону, бензин со спиртом не будет поставляться в Силы обороны из-за сложностей с хранением такого топлива длительное время. Кроме того, исключение сделано для бензина с октановым числом 98.

Несет ли вред бензин с биоэтанолом

Нововведение вызывает беспокойство у некоторых водителей. Есть опасения, что спирт может повредить двигатель и топливную систему, особенно в старых автомобилях, которые были рассчитаны на использование "чистого" бензина.

Однако аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн пояснил, что современные автомобили не имеют проблем с использованием бензина с биоэтанолом, даже если его содержание составляет до 30%. Поэтому, для авто, работающих на 5% биоэтанола, никаких серьезных последствий не ожидается. Старые автомобили также смогут работать на таком бензине без значительных изменений.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Подорожает ли бензин

Относительно стоимости, добавление биоэтанола может привести к незначительному подорожанию топлива на 50 копеек за литр. По словам Куюна, вряд ли эти 50 копеек будут учитывать при продаже такого топлива.

Кроме того, переход на такое топливо требует большей осторожности от водителей. Эксперт предупредил, что не стоит хранить бензин с биоэтанолом в автомобилях на длительное время или использовать его в генераторах.

Цены на безин в Украине - последние новости

Напомним, с 1 апреля украинские АЗС не изменили стоимость бензина А-95, средняя цена осталась на уровне 55,66 грн/л. Прогнозируется, что в ближайшие дни существенных изменений стоимости не будет. Рост цен на нефть из-за геополитических факторов сдерживает снижение стоимости топлива.

Также цены на топливо в Украине могут снизиться на 2-3 гривны за литр в течение месяца, если цена на нефть останется на уровне 65 долларов за баррель. По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, для этого нужно, чтобы низкая цена на нефть сохранялась по меньшей мере 10-14 дней.

Как ранее сообщал Главред, стоимость бензина и дизтоплива на АЗС в последнее время снижается, что связано со снижением цен на нефть с 82 до 70 долларов за баррель. Эксперт Сергей Куюн отметил, что ситуация на рынке будет зависеть от мировых цен на нефть и колебаний курса гривны.

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Кто такой Сергей Куюн?

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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