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Дешево и эффективно: почему опытные водители натирают автомобиль уксусом

Мария Николишин
8 апреля 2025, 03:30
42
Есть два дешевых средства, которые помогут легко улучшить внешний вид авто.
Дешево и эффективно: почему опытные водители натирают автомобиль уксусом
Домашние средства для уборки в авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какими домашними средствами можно помыть автомобиль
  • Почему водители посыпают сиденья в авто содой

Когда на дворе начинает теплеть, многие водители замечают, что кузов их автомобилей быстро покрывается пылью и нуждается в очистке.

Хотя существует широкий ассортимент специальных чистящих средств, их можно заменить обычным уксусом, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Как помыть автомобиль уксусом

По словам экспертов, уксус является очень эффективным средством для мытья автомобильных стекол. Он поможет достичь чистоты без разводов.

"Просто смешайте уксус с водой в соотношении 50/50, налейте его в бутылку с распылителем и используйте тряпку из микрофибры для протирания", - говорится в сообщении.

Как и в случае с окнами в доме, уксус является особенно эффективным средством для очистки стеклянных поверхностей автомобиля благодаря своей невероятно кислотной природе.

По сравнению с другими типичными способами очистки окон, уксус также предотвращает появление разводов и придает стеклянной поверхности впечатляющий блеск, помогая водителям сделать свой автомобиль максимально чистым.

Как вывести пятна в салоне авто

Эксперты также рекомендуют водителям, которые пытаются вывести пятна из салона своего автомобиля, попробовать смесь пищевой соды и воды.

"Смешивание пасты из пищевой соды и воды прекрасно освежает сиденья автомобиля и избавляет от сложных пятен. Вы также можете использовать пищевую соду для устранения неприятных запахов, просто посыпав ею салон автомобиля, оставив на некоторое время и пропылесосив его", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что пищевая сода действует как слабый абразив, а это означает, что водители, которые добавляют ее в салон, способны эффективно удалять грязь и жир.

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