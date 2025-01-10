Как отполировать фары в домашних условиях: действенный лайфхак с лимоном

Чтобы фары авто были в хорошем состоянии нужно их не только мыть, но и полировать.

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Как отполировать фары / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как отполировать фары

Что для этого можно использовать

Автомобильные фары являются не только элементом дизайна транспортного средства. Они освещают путь и позволяют ориентироваться в темноте. Однако, со временем фары тускнеют и загрязняются. Из-за этого ухудшается прозрачность этих элементов, поэтому многих водителей интересует, как отполировать фары в домашних условиях.

Главред решил разобраться, можно ли вручную отполировать фары и что нужно для полировки фар своими руками.

Чем лучше отполировать фару

На рынке представлено множество полиролей и других средств, предназначенных для очистки фар от загрязнений. Все они различаются по составу, цене и эффективности. Однако, можно попробовать убрать загрязнения подручными средствами.

Как рассказывает автор YouTube канала Алекс Киричук, для этого подойдет обычная сода и свежий лимон. При сочетании лимонной кислоты и соды происходят определенные химические реакции, за счет которых можно устранять загрязнения.

Полировка фар лимоном и содой выполняется следующим образом:

Стекло фары нужно очистить от загрязнений, которые легко убираются водой или влажной тряпкой. Это необходимо, чтобы твердые частицы не выполняли роль абразива и не царапали поверхность.

Лимон нужно разрезать пополам и насыпать на мякоть большое количество соды.

Этой поверхностью прижать лимон к фарам и совершать круговые движения по всей поверхности фары.

Как убрать мутность фар - видео:

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Что известно об авторе YouTube канала Алекс Киричук? Алекс Киричук - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных лайфхаках, которые помогут в хозяйстве. На данный канал уже подписались более 6 тысяч пользователей.

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