Как отполировать фары в домашних условиях: действенный лайфхак с лимоном

Вы узнаете:
- Как отполировать фары
- Что для этого можно использовать
Автомобильные фары являются не только элементом дизайна транспортного средства. Они освещают путь и позволяют ориентироваться в темноте. Однако, со временем фары тускнеют и загрязняются. Из-за этого ухудшается прозрачность этих элементов, поэтому многих водителей интересует, как отполировать фары в домашних условиях.
Главред решил разобраться, можно ли вручную отполировать фары и что нужно для полировки фар своими руками.
Чем лучше отполировать фару
На рынке представлено множество полиролей и других средств, предназначенных для очистки фар от загрязнений. Все они различаются по составу, цене и эффективности. Однако, можно попробовать убрать загрязнения подручными средствами.
Как рассказывает автор YouTube канала Алекс Киричук, для этого подойдет обычная сода и свежий лимон. При сочетании лимонной кислоты и соды происходят определенные химические реакции, за счет которых можно устранять загрязнения.
Полировка фар лимоном и содой выполняется следующим образом:
- Стекло фары нужно очистить от загрязнений, которые легко убираются водой или влажной тряпкой. Это необходимо, чтобы твердые частицы не выполняли роль абразива и не царапали поверхность.
- Лимон нужно разрезать пополам и насыпать на мякоть большое количество соды.
- Этой поверхностью прижать лимон к фарам и совершать круговые движения по всей поверхности фары.
Как убрать мутность фар - видео:
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Что известно об авторе YouTube канала Алекс Киричук?
Алекс Киричук - украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных лайфхаках, которые помогут в хозяйстве. На данный канал уже подписались более 6 тысяч пользователей.
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