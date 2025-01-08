Знают не все водители: инструктор раскрыла 'золотое правило' переключения передач

Инструктор по вождению поделилась секретом идеального переключения передач.

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Инструктор по вождению рассказала о "золотом правиле" переключения передач / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

"Золотое правило" инструктора по вождению относительно переключения передач

Как переключить передачу в автомобиле с автоматической коробкой передач

Даже если вы считаете себя опытным водителем, есть несколько важных моментов, которые могут значительно улучшить мастерство за рулем. Инструктор по вождению Энни Винтерберн поделилась важным советом, который многие водители часто игнорируют - это правильное переключение передач.

Главред узнал "золотое правило" переключения передач.

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Энни обращает внимание, что многие водители совершают ошибку и часто пренебрегают так называемым "золотым правилом" при переключении передач. Это правило касается того, как и когда правильно использовать низшие и высшие передачи, пишет Daily Express.

Инструктор советует всегда переходить на низшую передачу, когда вы едете вверх по крутой горе. Это даст больше мощности колесам и позволит обеспечить лучший контроль автомобиля.

"Более низкие передачи в вашем автомобиле будут посылать больше мощности на колеса. Низшие передачи - это самые мощные передачи. Когда вы ускоряетесь, вы может перейти на более высокие передачи", - сказала Энни.

По ее словам, единственный случай, когда стоит использовать высшую передачу, - это когда вы едете по льду.

Смотрите видео с советом инструктора по вождению:

Если ваш автомобиль имеет автоматическую коробку передач и вам необходимо переключить на более низкую передачу, лучшим вариантом будет использование функции kickdown. Нажав педаль до упора, автомобиль автоматически перейдет на более низкую передачу. По мнению эксперта, это лучший способ управления.

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