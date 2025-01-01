Чем убрать снег из машины: безопасные лайфхаки для водителей

Чем лучше всего счищать снег с машины - вопрос достаточно важный, ведь никто из водителей не хочет повредить свое авто.

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Как очистить машину от ледяной корки и снега / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что помогает легко убрать снег

Чем можно счищать снег с машины

Как избавиться от толстого слоя льда на машине

Как очистить машину от ледяной корки, снега или толстого льда - вопрос не из простых, однако с этой задачей сталкиваются все водители в зимний период. Пользователи Reddit поделились ценными советами.

Главред узнал, как убрать снег из машины, чтобы это не занимало много времени и не приходилось прикладывать много усилий. В частности важным правилом является то, что для очистки машины от снега лучше всего использовать специальные щетки с мягким ворсом или снежные скребки.

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Поэтому как правильно очистить автомобиль от снега? Начинайте с крыши, чтобы снег не осыпался на уже очищенные части. Также важно избегать резких движений, особенно при работе со льдом. Во избежание скопления газов водители советуют очищать и выхлопную трубу.

Бывают случаи, когда нужно понимать, как убрать толстый слой льда с машины. Разбрызгайте специальный раствор против льда или смешайте воду с уксусом в пропорции 3:1 и нанесите на обледенелые поверхности.

После этого подождите несколько минут, чтобы лед размяк и используйте пластиковый скребок для аккуратного снятия остатков. Но ни в коем случае не лейте горячую воду на обледенелые части - это может привести к растрескиванию стекла.

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