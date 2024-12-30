Должен знать каждый водитель: какие вещи опасно оставлять в автомобиле зимой

Зимние морозы могут нанести вред не только автомобилю, но и вещам, которые вы оставляете в салоне.

https://glavred.info/auto/dolzhen-znat-kazhdyy-voditel-kakie-veshchi-opasno-ostavlyat-v-avtomobile-zimoy-10626350.html Ссылка скопирована

Почему не стоит оставлять газированные напитки в авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие предметы не следует оставлять в салоне авто

Можно ли оставлять телефон в автомобиле при минусовой температуре

Зимой следует быть очень внимательными к вещам, которые вы нечаянно забываете в салоне автомобиля. Главред выяснил, какие предметы категорически не стоит оставлять в авто.

Портал Gazeta.pl предостерегает, что при минусовой температуре некоторые предметы, оставленные в автомобиле, могут стать проблемой для водителей.

видео дня

Важно не оставлять мобильные телефоны и электронные устройства в салоне авто, ведь морозная температура может негативно повлиять на батареи электронных устройств и повредить процессоры в мобильных телефонах, компьютерах и планшетах.

Многие люди оставляют свои медикаменты, которые употребляют ежедневно в салоне авто, чтобы не забыть принять их во время поездки. Однако это может быть опасно. Ведь минусовая температура снижает эффективность лекарственных средств.

Известно, что твердые таблетки и капсулы пострадают меньше всего. Однако активные химические вещества в жидкостях и лекарствах для инъекций могут быстро разлагаться при неблагоприятных условиях.

Также эксперты не рекомендуют хранить газированные напитки в автомобиле.

Замороженный газированный напиток расширяется при замерзании и создает давление на растворенный CO2 внутри. Это может вызвать взрыв или шипение банки, если ее открыть вручную.

Такая неосмотрительность может стоить водителю денег, поскольку "взрыв" может повредить автомобильные приборы.

Кроме того, очки могут деформироваться и разбиться, если на долгое время оставить их в авто зимой. Поэтому их следует хранить в футляре и не оставлять надолго на морозе.

Читайте также:

Что известно о Gazeta.pl? Gazeta.pl - один из крупнейших интернет-ресурсов в Польше, который публикует актуальные новости и полезные советы для водителей. Также на сайте можно обменяться мнениями и добавить собственные комментарии по той или иной теме.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред