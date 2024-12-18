Вводят водителей в заблуждение: для чего нужны черные полосы на зеркалах авто

Автомобильные зеркала могут быть плоскими, сферическими и асферическими.

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Линия на автомобильном зеркале / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Почему на зеркалах в авто есть черные линии

Для чего они нужны

Наверное, многие замечали, что на многих современных автомобилях можно увидеть едва заметную черную вертикальную полосу на боковых зеркалах заднего вида.

Главред решил разобраться, для чего нужны эти черные линии.

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Что означают полосы на боковых зеркалах авто

Как пишет издание "Твоя машина", сегодня автомобили комплектуют не обычными, а асферическими зеркалами, которые искажают реальные размеры предметов, позволяя охватить большие пространства, чтобы уменьшить "слепые зоны".

Именно во многих моделях асферических зеркал есть черная вертикальная полоса, разделяющая зеркальный элемент на две неравные части. Часто водители не знают, для чего предусмотрена такая "маркировка". Некоторые считают, например, что нитевидная графика является элементом системы подогрева или дизайнерским элементом.

Однако, такие зеркала, разделенные на зоны А и Б, можно рассматривать как гибриды. Часть зеркала ближе к борту имеет минимальный изгиб для более точной оценки дистанции. С другой стороны, участок, удаленный от водителя, наоборот, имеет максимальный изгиб, чтобы отразить большую часть дороги, что почти полностью исключает мертвую зону.

А если говорить о черной вертикальной полосе - то она служит маркером границы между сферической и более плоской частью зеркала.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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