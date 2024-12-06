Как быстро обогреть авто зимой: водителям назвали 'секретную' комбинацию кнопок

Оказывается, прогреть салон автомобиля можно за считанные минуты, если знать, как правильно это делать.

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Как прогреть автомобиль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие кнопки нужно нажать, чтобы автомобиль быстрее прогрелся

Можно ли включать кондиционер зимой

Зимнее утро для водителя автомобиля может быть настоящим разочарованием, особенно если нужно ждать пока машина прогреется на морозе, а вы куда-то опаздываете.

Издание Mirror отмечает, что есть один трюк, о котором многие водители не знают, - использование всего двух кнопок, которые могут значительно ускорить процесс обогрева, пишет Главред.

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Как быстро прогреть салон авто

По словам эксперта, сначала нужно повысить температуру в машине, а также включить вентилятор, независимо от того, какой тип кондиционера у вас есть.

Затем нужно нажать кнопку, которая выключает "вентиляционные отверстия наружу автомобиля и рециркулирует воздух, находящийся в салоне".

"Это означает, что при каждой циркуляции воздуха, который находится в вашем автомобиле, он становится теплее, нагреваясь быстрее", - говорит эксперт по вождению в видео в TikTok.

Он отмечает, если кнопка выключена, это означает, что вы впускаете холодный воздух снаружи автомобиля, который затем нужно подогреть.

Эксперт также добавил, что нужно также включать кондиционер, а не только вентилятор.

"Многие думают, что кондиционер нужен только для жаркой погоды, но это не так. Он кондиционирует воздух, независимо от температуры", - подчеркнул он.

В комментариях под этим видео многие водители написали, что боялись, что если оставить кнопку рециркуляции включенной, то окна запотеют. Однако, если включить кнопку кондиционера, этого не произойдет.

"Я понятия не имел, что кондиционер работает еще и на обогрев!", - написал один человек.

"Как люди могут не знать, что кондиционер удаляет влагу из воздуха. Он предотвращает запотевание окон и сушит воздух, чтобы он быстрее прогревался. Чтобы нагреть сухой воздух, нужно меньше энергии", - пояснил другой человек.

Что нужно включить, чтобы автомобиль быстрее прогрелся - видео:

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