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Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно

Мария Николишин
3 декабря 2024, 16:35
479
Неустойчивая обувь может привести к снижению контроля над автомобилем и повышает вероятность аварий.
Водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви: что известно
Штраф за вождение в неправильной обуви / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • В какой обуви нельзя садиться за руль
  • Как выбрать правильную обувь

Каждый водитель в Украине сам решает, в какой обуви садиться за руль. Однако, в некоторых странах за неправильную обувь водитель может получить огромный штраф.

Главред решил разобраться, где водителям грозит штраф за вождение в неправильной обуви.

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В какой обуви нельзя садиться за руль

Как сообщает издание "Твоя машина", в Великобритании местный Кодекс дорожного движения запрещает автомобилистам управлять транспортным средством в обуви, которая может мешать нормальному вождению.

К такой обуви входят:

  • туфли на высоком каблуке,
  • шлепанцы и сандалии,
  • резиновые сапоги.

Для нарушителей британское законодательство предусматривает штрафы в размере 100 фунтов стерлингов или около 5 200 гривен, но если дело дойдет до суда, то сумма взыскания может достичь 5 000 фунтов или около 260 000 гривен.

Эксперты отмечают, что неустойчивая обувь может привести к снижению контроля над транспортным средством и повышает вероятность аварий.

Какой должна быть обувь для управления автомобилем

Обувь для вождения должна иметь широкий и невысокий, до 2 - 3 см, каблук. Самое главное в фасоне обуви - это подошва и форма мыска, которые не должны задевать педали. Ширина подошвы должна быть такой, чтобы нога не задевала за педали, за коврик и выступы в этой области кабины. Удобной для автомобилиста будет спортивная обувь из натуральных материалов.

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Что известно об издании "Твоя машина"?

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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