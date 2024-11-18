Водители будут удивлены: для чего нужны черные точки на лобовом стекле авто

Совокупность маленьких точек играет важную роль в обеспечении безопасности.

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Точки на лобовом стекле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на стекле в автомобиле нарисованы черные точки

Какую функцию они выполняют

Многие водители, вероятно, замечали черные точки, которые окружают лобовое стекло большинства автомобилей.

Издание express.co.uk отмечает, что не все знают об их жизненно важной роли в обеспечении безопасности водителей, пишет Главред.

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Что означают черные точки на лобовом стекле авто

Толстая граница, ограничивающая большой участок стекла, обычно начинается как сплошная черная линия, а затем превращается в ряд черных точек, которые постепенно уменьшаются в размерах.

Впервые заметив эту полосу, водители могут подумать, что эти отметки просто напечатаны на лобовом стекле, чтобы придать ему более выразительный вид.

Однако, на самом деле, совокупность маленьких точек играет жизненно важную роль в обеспечении безопасности пассажиров в случае аварии.

Официально известные как "фриты", маленькие черные точки эмали, окружающие лобовое стекло современного автомобиля, запекаются на поверхности во время изготовления стекла.

Для чего нужны фриты

Когда лобовое стекло крепится к автомобилю с помощью клея, множество фритов помогают защитить герметик от резкого солнечного света.

Без этих точек клей может расплавиться на солнце, вследствие чего лобовое стекло может легко выпасть, особенно если автомобиль испытает резкий толчок, например, переезжает лежачего полицейского или наезжает на выбоину.

Данные точки также помогают обеспечить равномерную температуру по всему лобовому стеклу, чтобы уменьшить вероятность искривления.

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