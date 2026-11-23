Одной из наиболее распространенных причин высоких счетов является несвоевременная передача показаний счетчика.

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Раскрыта закономерность цифр в платежках / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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От чего зависит сумма в платежке

Как сократить расходы на электроэнергию

Регулярные перебои с электроснабжением не всегда приводят к сокращению расходов на электричество. Некоторые украинцы замечают, что суммы в платежках остаются прежними, а иногда даже увеличиваются.

В компании Yasno рассказали, с чем связана такая ситуация и на что стоит обратить внимание потребителям, чтобы не платить лишнего.

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Как поясняют специалисты компании, существует несколько факторов, влияющих на итоговую сумму за использованную электроэнергию. При этом продолжительность отключений не всегда напрямую отражается на размере начислений.

От чего зависит сумма в платежке

Одной из наиболее распространенных причин высоких счетов является несвоевременная передача показаний счетчика. Если потребитель не сообщает актуальные данные или делает это с опозданием, расчет может производиться по усредненным объемам потребления за предыдущие периоды. В результате начисления не всегда соответствуют реальному количеству использованных киловатт-часов.

Еще один фактор - увеличение нагрузки на электросеть после восстановления подачи электричества.

Во время отсутствия света бытовые дела откладываются, а после возобновления электроснабжения многие стараются одновременно воспользоваться бойлером, стиральной машиной, утюгом и другой техникой. Подобная ситуация приводит к кратковременному, но интенсивному расходу электроэнергии.

В Yasno отмечают, что таким образом потребители нередко компенсируют объем электричества, который не был использован во время ограничений. Поэтому по итогам расчетного месяца общие показатели потребления могут оказаться практически такими же, как и при отсутствии отключений.

На размер расходов также способно влиять использование домашних систем резервного питания. Инверторы и аккумуляторные комплексы могут расходовать электричество на зарядку батарей и поддержание необходимого уровня готовности к новым перебоям.

Как сократить расходы на электроэнергию

Чтобы избежать необоснованных начислений и контролировать собственное потребление, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил:

Не откладывать передачу показаний счетчика. В текущем расчетном периоде сообщить актуальные данные необходимо с 29 ноября по 3 декабря.

В текущем расчетном периоде сообщить актуальные данные необходимо с 29 ноября по 3 декабря. Распределять нагрузку на электросеть. После появления света желательно не запускать одновременно несколько энергоемких устройств, а пользоваться ими поочередно.

После появления света желательно не запускать одновременно несколько энергоемких устройств, а пользоваться ими поочередно. Отключать лишние электроприборы. Во время перебоев стоит выключать освещение и вынимать из розеток технику, работа которой не требуется. Это поможет избежать ненужного расхода энергии после восстановления электроснабжения.

Таким образом, частые отключения электричества сами по себе не означают, что расходы на коммунальную услугу обязательно станут меньше. На итоговую сумму влияют реальное потребление, интенсивность использования бытовой техники после появления света, работа резервных систем питания и своевременность передачи показаний счетчика.

/ Инфографика: Главред

Возможен ли пересмотр тарифов на коммунальные услуги

Энергетический эксперт Владимир Омельченко считает, что основания для поэтапного увеличения стоимости коммунальных услуг уже сформировались. В то же время реализация такого решения во многом зависит от политической воли украинского правительства.

По его оценке, действующие расценки на электроэнергию для населения не покрывают реальных затрат. Эксперт также обратил внимание на влияние международных партнеров Украины, в частности МВФ и Европейского Союза, которые могут выступать дополнительным фактором в вопросе пересмотра тарифной политики. Поэтому постепенное повышение цен для бытовых потребителей становится все более вероятным сценарием.

Как сообщал Главред, стоимость домашнего интернета в Украине может существенно вырасти из-за повреждения инфраструктуры и увеличения расходов. Провайдеры не смогут в дальнейшем работать по тарифам 300–350 гривен в месяц.

Киевский городской совет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривни за кубометр. Решение поддержали 74 депутата.

Кроме того, Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.

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