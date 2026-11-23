Разведка доложила об обновленных планах атак, а МИД и Минобороны получили личные поручения по поставкам средств ПВО.

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Зеленский получил доклад ГУР о планах РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, mvs.gov.ua

Главное из заявления Зеленского:

Военные получили задание в связи с новыми планами атак России

Ситуация в Одессе и области крайне сложная уже несколько дней

МИД и Минобороны должны ускорить поставки ПВО от партнеров

Страна-агрессор Россия скорректировала сценарии массированных атак на Украину, и командование Сил обороны уже получило соответствующие указания. Параллельно Одесская область несколько дней подряд остается регионом с самым острым энергетическим кризисом: противник целенаправленно уничтожает сети, как только их удается восстановить. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Предупреждение разведки глава государства обсудил с военным руководством. От армии он ожидает жесткой дисциплины в реагировании на новые угрозы.

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"Был доклад ГУР об обновленных российских планах ударов, есть соответствующие задачи для военных. Обсудили это с Главнокомандующим ВСУ, и я рассчитываю на полное выполнение поставленных оборонительных задач", - подчеркнул Зеленский.

Первым вопросом совещания с регионами стало энергоснабжение на юге. Тактика противника там изменилась: удары наносятся не однократно, а волнами.

"Уже несколько дней ситуация крайне сложная из-за ударов по линиям электропередачи и подстанциям. Россияне специально выжидают и повторно атакуют линии после восстановления, а также ищут альтернативные маршруты энергоснабжения, чтобы уничтожить их. Мы противодействуем", - отметил президент.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Какие последствия ударов по Украине

Помимо юга, на совещании заслушали отчеты о последствиях атак в Днепре и Днепропетровской области, в Харьковской области, в Запорожье, Киеве, в Полтавской и Черниговской областях. Среди проблемных точек также Сумы, Конотоп и другие общины Сумской области.

Отдельно речь шла о Славянске и Краматорске - там обсуждались текущие вызовы и привлечение дополнительных сил.

Отдельные слова глава государства адресовал энергетикам и коммунальщикам, которые выходят на объекты сразу после каждой атаки.

"Спасибо всем ремонтным бригадам, каждому и каждой, кто фактически круглосуточно работает над восстановлением", - сказал Зеленский.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Есть ли задержки с PAC-2 и PAC-3 из США

Для столицы готовятся дополнительные решения по обеспечению мобильности жителей. По словам президента, речь идет о привлечении дополнительного транспорта и гарантиях того, что общественный транспорт будет курсировать как во время отключений электроэнергии, так и после обстрелов.

Руководители внешнеполитического и оборонного ведомств получили личные поручения договориться с союзниками об ускоренной передаче систем противовоздушной обороны.

"Есть конкретные страны, которые могут помочь, и необходимы более оперативные поставки в Украину. Важно, чтобы была преодолена задержка с поставками перехватчиков PAC-2 и PAC-3 из США", - добавил глава государства.

Patriot / Инфографика: Главред

Когда Россия может усилить обстрелы

Мониторинговый канал еРадар сообщил, что с наступлением устойчивых морозов страна-агрессор Россия может усилить ракетные и дронные удары по Украине, сосредоточив их на энергетике.

Отмечается, что противник, вероятно, попытается использовать холода, чтобы перегрузить энергосистему и оставить людей без света, тепла и воды.

"Вероятно, противник будет пытаться использовать период низких температур для увеличения нагрузки на украинскую энергосистему путем проведения как массированных комбинированных атак, так и серии локальных ударов", - подчеркнули мониторы.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, утром в понедельник, 23 ноября, РФ атаковала Киев, в столице раздались взрывы. В Подольском районе обломки упали на нежилое здание, пожара не возникло. В Святошинском районе обломки упали на территорию учебного заведения.

22 ноября Россия нанесла удар по жилому дому в Димере Киевской области, судьба двух человек до сих пор неизвестна. За ночь из-под завалов извлекли тела еще семи погибших, в общей сложности этот удар страны-агрессора унес жизни 11 человек.

Также 22 ноября россияне нанесли удар по Славянску Донецкой области бомбой "ФАБ-500" с модулем УМПК. Авиабомба попала в один из подъездов многоквартирного жилого дома. В результате атаки погибли 56-летний мужчина и женщина.

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