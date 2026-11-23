По данным западных спецслужб, аппарат уже построен и хранится под Москвой, а противодействовать ему на орбите будет практически невозможно.

https://glavred.info/world/yaderna-boyegolovka-na-orbiti-za-kilka-tizhniv-shcho-vidomo-pro-suputnik-rf-10814558.html Ссылка скопирована

Россия готовит запуск спутника с ядерным оружием на борту / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот из видео

Кратко:

Спутник-S, по данным разведки, уже готов к запуску

Взрыв может вывести из строя треть спутников на низкой орбите

Посольство РФ назвало эти данные пропагандой

Страна-агрессор Россия может уже в ближайшие недели вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой. Сам аппарат уже полностью построен. Об этом сообщили немецкие телеканалы WDR, NDR и издание Süddeutsche Zeitung.

По их данным, Бундесвер уже проинформировал об угрозе министра обороны Германии Бориса Писториуса и других правительственных чиновников.

видео дня

Вооруженные силы Германии и Федеральная разведывательная служба (BND) предполагают, что запуск возможен в любой момент в течение ближайших недель. После вывода на орбиту спутник, как сообщается, станет боеспособным уже в кратчайшие сроки.

Аппарат носит название "Спутник-S". По данным журналистов, его уже некоторое время хранят в окрестностях Москвы.

Чем опасен ядерный взрыв в космосе

Размещение ядерного оружия на орбите стало бы огромной военной угрозой для Запада. Как только такой спутник окажется в космосе, эффективных средств противодействия практически не будет, поэтому предотвратить применение оружия будет невозможно.

Глава Космического командования США Стивен Уайтинг недавно оценил возможные последствия такого взрыва для орбитальной группировки.

"Вероятно, около трети всех спутников на низкой околоземной орбите выйдет из строя немедленно, в течение первых часов или дней. А затем, в течение следующих месяцев, остальные спутники постепенно выйдут из строя", - заявил Уайтинг.

Еще одна угроза - мощный электромагнитный импульс, который может привести к массовому выходу из строя технических систем на Земле. Генерал-майор Армин Фляйшманн из Командования кибер- и информационного пространства Бундесвера (CIR) рассказал, что это будет означать для Германии.

"Последствия для жизни в Германии будут колоссальными: отключение электроэнергии, серьезные ограничения в сфере связи и навигации", - отметил Фляйшманн.

Как в Москве отреагировали на данные разведок

На запросы журналистов российское посольство заявило, что не располагает информацией об описанных событиях. Дипмиссия категорически отвергла "все безосновательные обвинения в отношении космической деятельности Российской Федерации" и назвала их "частью пропагандистской кампании".

Между тем в Евросоюзе продолжаются споры по поводу защиты в космосе. Как напоминает "Европейская правда", семь стран ЕС призвали переориентировать предложенный Европейский космический щит на защиту космических систем ЕС, а военные космические возможности оставить на национальном уровне.

Готов ли Кремль перейти от ядерного шантажа к действиям

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в интервью Главреду отметил, что Россия давно использует ядерное оружие как аргумент в сценариях давления на Запад.

"Поэтому и возникает эта истерика: мол, у нас есть ядерное оружие, и мы вас в таком случае "прихлопнем". Но Россия давно использует аргумент ядерного оружия. Он, в принципе, входит в конструкцию возможной российской спецоперации в Прибалтике", - подчеркнул эксперт.

В то же время, оценивая реальность ядерного удара, Горбач обратил внимание, что все будет зависеть от реакции Альянса.

"Шантаж остается шантажом, но дальше все будет зависеть от реакции тех, против кого этот шантаж направлен, то есть от реакции НАТО. Может ли Путин применить ядерное оружие? Я в это не верю. Но поверят ли в это лидеры стран НАТО и ядерных держав и как они в таком случае будут себя вести - я не знаю", - пояснил Горбач.

По мнению эксперта, Кремль и в дальнейшем будет постепенно наращивать давление на Европу.

"Пока россияне не увидят, что НАТО и Европа морально и политически готовы к ведению войны с ними, они будут продолжать делать то, что делают: постепенно эскалировать ситуацию, наращивать давление вплоть до того момента, когда решат, что пришло время прибегнуть к ядерному шантажу и таким образом подчинить себе политическую волю своих оппонентов", - подытожил он.

Ядерные угрозы России - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия регулярно угрожает Западу и Украине ядерным оружием. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "законные" поводы для ядерного удара, среди которых - массированное использование неядерных средств. В то же время он заявил, что решение о применении ядерного оружия в войне против Украины не принималось.

В сентябре 2025 года на ядерную риторику Москвы отреагировали в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что направил атомные подводные лодки к побережью России. По его словам, это стало ответом на употребление слова "ядерный" со стороны Медведева.

Еще раньше в Вашингтоне оценивали риски прямого конфликта с РФ. Тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал The New York Times, что США удалось справиться с угрозой ядерного удара. По его словам, это удалось сделать без прямого конфликта с Россией.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред