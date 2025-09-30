Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

Трамп ответил действиями на ядерные угрозы России и подчеркнул необходимость личной встречи Зеленского и диктатора Путина для урегулирования войны.

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева / Коллаж: Главред

Как Трамп обозвал Медведева

Какой единственный вариант урегулирования войны РФ против Украины

Почему Трамп разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на ядерные угрозы из Москвы и отправил атомные подводные лодки к побережью РФ. Об этом он заявил во время во время выступления перед военным руководством США в Вирджинии, которое транслировал Белый дом.

Главред собрал основные заявления Трампа по Украине и России во время встречи с военными.

Трамп ответил Медведеву

Трамп сообщил, что недавно направил атомные подводные лодки к побережью России в ответ на ощутимую угрозу со стороны Москвы.

"Недавно я отправил подводную лодку - атомную подводную лодку - самое смертоносное оружие, которое когда-либо создавали. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный"... Это был тупой человек, который работает на Путина (речь идет о словах бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и его ядерных угрозах США, - ред.) Во-первых, его невозможно обнаружить - это невозможно. Мы на 25 лет опережаем Россию и Китай в сфере подводных лодок. Россия на самом деле вторая, а Китай третья", - отметил он.

Он добавил, что объявил об этом после упоминаний Россией о ядерном оружии.

"Я переместил одну или две подводные лодки ... к побережью России, просто для осторожности, потому что мы не можем позволить людям бросаться этим словом. Я называю его "словом на букву Н". Есть два "слова на букву Н", и вы (россияне, - ред.) не можете использовать ни одно из них", - резюмировал он.

Трамп о поставках оружия Украине

Трамп заявил, что год назад США находились в критическом состоянии, и страна переживала серьезные проблемы во всех сферах, от иммиграции до обороны.

"У нас не было оружия. Мы отдали все Украине. У нас не было ничего. И, кстати, я должен вам сказать, что, как вы знаете, я поехал и встретился с НАТО, и НАТО повысило с 2% до 5% (расходы на оборону, - ред.), что, как все говорили, составляет 5% ВВП", - добавил он.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

О переговорах Зеленского и Путина

Он также высказал мнение, что Зеленский и Путин должны провести личную встречу для урегулирования войны России против Украины.

"Но единственный способ, которым мы можем это сделать, - это сила. Я имею в виду, что если бы мы были слабыми, они бы даже не ответили на мой звонок", - сказал Трамп.

Трамп о разочаровании Путиным

Трамп добавил, что разочарован действиями Путина и считает, что тот мог бы завершить войну за неделю.

"И я сказал ему: "Знаете, вы выглядите не очень хорошо. Вы четыре года воюете в войне, которая должна была бы длиться неделю. Вы бумажный тигр? И это позор, но я думаю, что в конце концов мы это сделаем. Мы встретились (с Путиным, - ред.) на Аляске. У нас была хорошая встреча. Потом он вернулся и начал отправлять дроны в Киев. Я сказал: "Я думал, у нас была хорошая встреча"", - резюмировал он.

Какая цель ядерных угроз Путина - какие риски для Украины

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что новые ядерные угрозы Путина тактически связаны с сессией Генассамблеи ООН и стремлением привлечь внимание к своей повестке дня. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Он подчеркнул, что прямой негативной реакции со стороны Белого дома не было, однако действия Путина в последний месяц — появление в военной форме, имитация тактического ядерного удара на учениях, полеты дронов в Польше и Румынии, пролет МиГ-31 над Эстонией и парализация работы аэропорта в Копенгагене — создают тревожные сигналы для Европы. Эти демонстрации, включая прошлогодний удар "Орешником" по Днепру, адресованы прежде всего европейским странам.

Что касается США и Трампа, Россия пока воздерживается от открытой конфронтационной риторики, сосредотачиваясь на Европе как на "оси зла" по собственной пропаганде. Путину важно сохранить консенсус, который наметился на Аляске, поэтому он избегает резких шагов и заявлений, которые могли бы разрушить потепление в отношениях с США.

"Для нас все это плохо, поскольку повышается риск того, что война выйдет за рамки Украины. Это может привести к масштабированию конфликта и использованию тех видов вооружения, которые до сих пор Россия не применяла. Речь не идет о ядерке. Что касается Европы, все складывается как у Барбары Такман в "Августовских пушках": "Войны никто не хотел. Война была неизбежна". Также это напоминает чеховское ружье, которое висит в первом акте на сцене и должно выстрелить во втором. Риск того, что война может перекинуться на другие страны, сегодня высок как никогда. Не думаю, что это будет ядерный конфликт, но большая континентальная война может выйти за пределы Украины. Это может произойти в Молдове, странах Балтии и Польше. В Европе пахнет порохом", - резюмировал он.

