Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

Юрий Берендий
30 сентября 2025, 17:50обновлено 30 сентября, 18:27
327
Трамп ответил действиями на ядерные угрозы России и подчеркнул необходимость личной встречи Зеленского и диктатора Путина для урегулирования войны.
Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне
Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

  • Как Трамп обозвал Медведева
  • Какой единственный вариант урегулирования войны РФ против Украины
  • Почему Трамп разочарован Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на ядерные угрозы из Москвы и отправил атомные подводные лодки к побережью РФ. Об этом он заявил во время во время выступления перед военным руководством США в Вирджинии, которое транслировал Белый дом.

Главред собрал основные заявления Трампа по Украине и России во время встречи с военными.

видео дня

Трамп ответил Медведеву

Трамп сообщил, что недавно направил атомные подводные лодки к побережью России в ответ на ощутимую угрозу со стороны Москвы.

"Недавно я отправил подводную лодку - атомную подводную лодку - самое смертоносное оружие, которое когда-либо создавали. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный"... Это был тупой человек, который работает на Путина (речь идет о словах бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и его ядерных угрозах США, - ред.) Во-первых, его невозможно обнаружить - это невозможно. Мы на 25 лет опережаем Россию и Китай в сфере подводных лодок. Россия на самом деле вторая, а Китай третья", - отметил он.

Смотрите видео заявления Трампа:

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне
/ Фото: скриншот

Он добавил, что объявил об этом после упоминаний Россией о ядерном оружии.

"Я переместил одну или две подводные лодки ... к побережью России, просто для осторожности, потому что мы не можем позволить людям бросаться этим словом. Я называю его "словом на букву Н". Есть два "слова на букву Н", и вы (россияне, - ред.) не можете использовать ни одно из них", - резюмировал он.

Трамп о поставках оружия Украине

Трамп заявил, что год назад США находились в критическом состоянии, и страна переживала серьезные проблемы во всех сферах, от иммиграции до обороны.

"У нас не было оружия. Мы отдали все Украине. У нас не было ничего. И, кстати, я должен вам сказать, что, как вы знаете, я поехал и встретился с НАТО, и НАТО повысило с 2% до 5% (расходы на оборону, - ред.), что, как все говорили, составляет 5% ВВП", - добавил он.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

О переговорах Зеленского и Путина

Он также высказал мнение, что Зеленский и Путин должны провести личную встречу для урегулирования войны России против Украины.

"Но единственный способ, которым мы можем это сделать, - это сила. Я имею в виду, что если бы мы были слабыми, они бы даже не ответили на мой звонок", - сказал Трамп.

Трамп о разочаровании Путиным

Трамп добавил, что разочарован действиями Путина и считает, что тот мог бы завершить войну за неделю.

"И я сказал ему: "Знаете, вы выглядите не очень хорошо. Вы четыре года воюете в войне, которая должна была бы длиться неделю. Вы бумажный тигр? И это позор, но я думаю, что в конце концов мы это сделаем. Мы встретились (с Путиным, - ред.) на Аляске. У нас была хорошая встреча. Потом он вернулся и начал отправлять дроны в Киев. Я сказал: "Я думал, у нас была хорошая встреча"", - резюмировал он.

Смотрите видео заявления Трампа:

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне
/ Фото: скриншот

Какая цель ядерных угроз Путина - какие риски для Украины

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что новые ядерные угрозы Путина тактически связаны с сессией Генассамблеи ООН и стремлением привлечь внимание к своей повестке дня. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Он подчеркнул, что прямой негативной реакции со стороны Белого дома не было, однако действия Путина в последний месяц — появление в военной форме, имитация тактического ядерного удара на учениях, полеты дронов в Польше и Румынии, пролет МиГ-31 над Эстонией и парализация работы аэропорта в Копенгагене — создают тревожные сигналы для Европы. Эти демонстрации, включая прошлогодний удар "Орешником" по Днепру, адресованы прежде всего европейским странам.

Что касается США и Трампа, Россия пока воздерживается от открытой конфронтационной риторики, сосредотачиваясь на Европе как на "оси зла" по собственной пропаганде. Путину важно сохранить консенсус, который наметился на Аляске, поэтому он избегает резких шагов и заявлений, которые могли бы разрушить потепление в отношениях с США.

"Для нас все это плохо, поскольку повышается риск того, что война выйдет за рамки Украины. Это может привести к масштабированию конфликта и использованию тех видов вооружения, которые до сих пор Россия не применяла. Речь не идет о ядерке. Что касается Европы, все складывается как у Барбары Такман в "Августовских пушках": "Войны никто не хотел. Война была неизбежна". Также это напоминает чеховское ружье, которое висит в первом акте на сцене и должно выстрелить во втором. Риск того, что война может перекинуться на другие страны, сегодня высок как никогда. Не думаю, что это будет ядерный конфликт, но большая континентальная война может выйти за пределы Украины. Это может произойти в Молдове, странах Балтии и Польше. В Европе пахнет порохом", - резюмировал он.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп мирное урегулирование Дмитрий Медведев Трамп новости мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

18:36Война
Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоит

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоит

18:24Украина
Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войне

17:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Известный украинский актер публично послал Тараса Цымбалюка - что случилось

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гривня резко "упала": новый курс валют на 30 сентября

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Три знака зодиака получат бешеную удачу этой осенью - кому будет везти с октября

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Максим Галкин снял обручальное кольцо и сделал заявление — что произошло

Последние новости

19:21

"Свист и взрывы, кого-то ранило": очевидцы назвали цели удара РФ по Днепру

19:13

Фаршированный перец по абсолютно новому рецепту - не устоит никтоВидео

19:10

Как РФ проиграла "битву" за Молдовумнение

19:05

Ключевой овощ продают за копейки - цены упали до минимума за последние три года

18:36

Десятки людей ранены, есть погибший: Зеленский обратился к миру после удара по Днепру

Заморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябреЗаморозки и сильные дожди накроют Украину: какой будет погода в октябре
18:27

"Тупой человек": Трамп высмеял Медведева и его "ядерные" угрозы

18:24

Наводнение в Одессе: дороги затоплены "озерами", общественный транспорт стоитФотоВидео

17:52

"Думала, что это конец света": Мадонна заговорила о самоубийстве

17:50

Трамп ответил на ядерные угрозы России и обозвал Медведева - что он сказал о войнеВидео

Реклама
17:43

Доллар "рухнул" после бешеного скачка: появился новый курс валют

17:42

Почему женщины не могут быть священниками - объяснение церквиВидео

17:30

Сибига предупредил Будапешт о жестком ответе на враждебные шаги: в чем причина

17:26

Мигом исчезнет из миски: рецепт бюджетного салата из свеклы

17:25

"Это абсурд": известная актриса Эмма Уотсон поссорилась с автором "Гарри Поттера"

16:55

"Становлюсь старше": Светлана Билоножко вынуждена есть в пять раз меньше

16:41

На Закарпатье его слышно отовсюду - что на самом деле означает слово "йо"Видео

16:36

"Россию нужно "мочить в сортире": прогноз резкого изменения позиции Трампа

16:29

Трамп хочет обвалить цены на нефть, чтобы закончить войну: эксперт оценил идею США

16:29

РФ нанесла массированный удар по Харькову и Днепру - гремят взрывы, есть прилетыВидео

16:06

Замахнулся на борщ и Киев: путинист Газманов разъярил украинцев выходкойВидео

Реклама
16:01

Какой будет зима в Украине: появился ошеломляющий прогноз

15:47

В НАТО хотят закрыть небо над Украиной: какие регионы защитят от ракет и дронов

15:33

"Динамо"-"Кристал Пэлас": где и когда смотреть матч Лиги конференций

15:24

ДРГ могут зайти на территорию Польши: разоблачен коварный план РФ

15:22

Почему "Жигули" называют "копейкой": раскрыта тайна появления прозвища ВАЗ-2101

15:15

Полностью изменит ход боев: США намекнули на новый шаг в войне России против Украины

14:59

Становится тревожно: в России начали говорить о выходе из войны против Украины

14:55

Мать была беременна двойней: щемящие подробности о семье, которую убила РФ на Сумщине

14:49

"Симпсоны" возвращаются на большие экраны: названа дата выхода фильма

14:29

Без вреда для здоровья: могут ли замороженные продукты храниться вечноВидео

14:13

"Россияне победили в войне": Орбан выдал "порцию" циничных заявлений

14:13

Звездные батлы и много любви к Украине: когда смотреть новый сезон шоу "Я люблю Україну" на ТЕТ

14:00

"Мой последний вызов": Настя Приходько рассказала о переходном этапе в жизни

13:59

Как отмыть руки после орехов: эффективные способы, когда простое мыло не помогаетВидео

13:55

Гороскоп на завтра 1 октября: Тельцам - трудности, Стрельцам - приятное путешествие

13:52

"Хотят объединиться": в России заговорили о референдумах в Одессе и Николаеве

13:42

"Не может двигаться, плачет": сын Тимура Мирошниченко оказался в больнице

13:23

Засыпает снегом и ударил мороз -3°C: где в Украине бушует сильная непогодаФото

13:15

Трамп сделал стратегический ход, чтобы привести Украину и РФ за стол переговоров

13:09

Фединчик знал о любовнике: Денисенко "спалилась" в объятиях нового избранника

Реклама
13:03

Что означают синие огни на зеркале в авто: сигнал, который понимают единицыВидео

12:54

"Американская" дочь Фреймут заговорила о возвращении в Украину

12:44

"Светлая память!": скончался экс-редактор журнала "Огонек" Виталий Коротич

12:39

РФ готовит массированный удар по энергетике Украины - названа опасная дата

12:34

Сумма в платежках изменится: тарифы на электроэнергию в Украине с 1 октября

12:34

Хрусталь из бабушкиного серванта: как дать новую жизнь винтажной посудеВидео

12:33

Потап оставил Настю Каменских и уехал - что у них происходит

12:26

"Это ужасно": диагноз заставил Дорофееву сесть на жесткую диету

12:19

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спортсмена за 37 секунд

12:15

Третья мировая уже идет, Китай готовится к войне с США - Загородний

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять