Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно

Юрий Берендий
1 января 2026, 13:21
Владимир Зеленский сообщил о последствиях подчеркнул необходимость непрерывного усиления противовоздушной обороны на фоне российских атак.
Зеленский назвал основную цель атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

О чем сказал Зеленский:

  • Россия выпустила по Украине в новогоднюю ночь более 200 ударных БпЛА
  • Целью вражеских атак стали объекты энергетики

В новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. Всего враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.

Он отметил, что большая часть российских ударных беспилотников была уничтожена, и поблагодарил всех украинских защитников, которые отражали атаку.

По словам Зеленского, удары наносились по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

  • Последствия удара по Украине в новогоднюю ночь 2026 года
    Последствия удара по Украине в новогоднюю ночь 2026 года Фото: ГСЧС Украины
Основной целью вражеских ударов снова стала энергетическая инфраструктура. В регионах, где это нужно, работают спасатели, а энергетики восстанавливают электроснабжение после обстрелов. Он также выразил благодарность всем, кто приобщен к ликвидации последствий атак.

"Убийства надо остановить - пауз в защите жизни не может быть. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности", - резюмирует он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Когда могут отменить графики отключения света - прогноз эксперта

Как ранее писал Главред, при условии дальнейших российских ударов по объектам энергетики Украины стабилизация работы энергосистемы возможна лишь в начале весны. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Он отметил, что при наиболее вероятном развитии событий улучшения ситуации с электроснабжением в Украине стоит ожидать ближе к марту.

"К этому времени уже возможен выход из режима графиков отключений", - резюмирует он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 января Силы обороны Украины уничтожили 176 российских беспилотников из 205 запущенных.

Во время новогодней ночи российские оккупационные войска нанесли воздушные удары сразу по нескольким регионам Украины.

В декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

О персоне: Олег Попенко

Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

отключения веерные отключения отключения света
Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:55Война
ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

ГУР пошило в дураки спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:52Война
