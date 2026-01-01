Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известно

О чем сказал Зеленский:
- Россия выпустила по Украине в новогоднюю ночь более 200 ударных БпЛА
- Целью вражеских атак стали объекты энергетики
В новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. Всего враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.
Он отметил, что большая часть российских ударных беспилотников была уничтожена, и поблагодарил всех украинских защитников, которые отражали атаку.
По словам Зеленского, удары наносились по Волынской, Ровенской, Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Основной целью вражеских ударов снова стала энергетическая инфраструктура. В регионах, где это нужно, работают спасатели, а энергетики восстанавливают электроснабжение после обстрелов. Он также выразил благодарность всем, кто приобщен к ликвидации последствий атак.
"Убийства надо остановить - пауз в защите жизни не может быть. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя. Благодарен каждому и каждой за готовность быть с Украиной и работать ради нашей общей безопасности", - резюмирует он.
Когда могут отменить графики отключения света - прогноз эксперта
Как ранее писал Главред, при условии дальнейших российских ударов по объектам энергетики Украины стабилизация работы энергосистемы возможна лишь в начале весны. Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Он отметил, что при наиболее вероятном развитии событий улучшения ситуации с электроснабжением в Украине стоит ожидать ближе к марту.
"К этому времени уже возможен выход из режима графиков отключений", - резюмирует он.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 1 января Силы обороны Украины уничтожили 176 российских беспилотников из 205 запущенных.
Во время новогодней ночи российские оккупационные войска нанесли воздушные удары сразу по нескольким регионам Украины.
В декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.
Другие новости:
- Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников
- РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага
- В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред