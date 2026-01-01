Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

Силы обороны сбивали российские дроны на севере, юге и востоке Украины.

Главное:

Обезврежено 176 российских беспилотников из 205

Зафиксировано попадание 24 БпЛА на 15 локациях

Силы обороны Украины обезвредили 176 российских беспилотников из 205, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 8:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении ВС ВСУ.

Всего же противник атаковал 205 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов из направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ, около 130 из них ''Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате ударов РФ зафиксировано попадание 24 БпЛА на 15 локациях, добавили в ВС.

Зеленский предупредил об ударе РФ по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить удары по правительственным объектам в Киеве, стремясь сорвать прогресс в диалоге между Украиной и США. Он призвал Вашингтон серьезно отреагировать на озвученные угрозы, подчеркнув, что риск атаки на столицу сохраняется.

Российские удары по Украине: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в новогоднюю ночь сразу несколько областей Украины оказались под воздушными ударами российских оккупационных войск. О последствиях атак врага сообщает начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Как писал Главред, в ночь на 31 декабря российские войска снова нанесли удары по Одесской области, атаковав жилые объекты, логистические узлы и энергетическую инфраструктуру. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, основной целью оставались гражданские и энергетические объекты.

Напомним, ранее под ударами врага были объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Больше новостей:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

