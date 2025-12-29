Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

Алексей Тесля
29 декабря 2025, 18:05
472
Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.
РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы
Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Главное:

  • РФ готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве
  • Зеленский призвал США и Европу реагировать на российские угрозы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова о том, что Силы обороны Украины якобы атаковали резиденцию диктатора Владимира Путина.

В комментарии изданию Clash Report глава государства опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию.

видео дня

"Это ложь", - ответил Зеленский на заявление Лаврова о том, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области.

При этом он считает, что таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Комментируя новые угрозы кремлевского режима, президент выразил убеждение в том, что Москва хочет подорвать прогресс между Украиной и США, который был достигнут в ходе мирных переговоров.

Кроме того, Зеленский также призвал США соответствующим образом реагировать на российские угрозы.

"Удар по столице возможен. Тем более что этот человек — если его вообще можно назвать человеком — сказал, что они выберут "подходящие цели", то есть они угрожают", - указал глава государства.

По его мнению, президент США Дональд Трамп, его команда и европейцы "должны вмешаться и провести необходимую работу с теми людьми, которые еще вчера говорили, что действительно хотят положить конец войне".

РФ запустила фейк для подготовки нового удара по Украине

В своем Telegram Зеленский уточнил, что прозвучали очень опасные заявления из России, очевидно направленные на срыв всех достижений совместной работы с командой Президента Трампа по приближению мира.

"Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности, по зданию Кабинета Министров Украины", - пишет он.

Зеленский добавил, что Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию: "Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает. Важно, чтобы мир сейчас не молчал и чтобы россияне не сорвали движение к миру".

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
/ Инфографика Главреда

Новые угрозы РФ: что известно

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.

Он также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Что такое Правительственный квартал

Ряд правительственных сооружений, которые были построены после перенесения столицы УССР в Киев в 1930-х годах 20-го века. Среди них выделяются здания: Верховной Рады, Кабинета Министров и Офиса президента.

Правительственный квартал оказался под ракетными и дроновыми ударами во время российского вторжения в Украину. Так, в ночь на 7 сентября 2025 года во время массированного обстрела перегруженная система ПВО Киева не смогла сбить крылатую ракету "Искандер-К". Хотя она не взорвалась, но все равно повлекла за собой повреждение крыши и верхних этажей здания Кабмина Украины.

Screenshot
/ ГСЧС

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

Про джерело: Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:55Мир
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:09Экономика
Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

18:54Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Два знака зодиака "накроет" мощная волна успеха: дела пойдут вверх

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Переговоры Трампа и Зеленского завершены: СМИ раскрыли первые детали

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Последние новости

19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

19:25

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

19:13

Как легко очистить шторку для ванной от налета и плесени: проверенный метод

19:10

Бои за Покровск: что происходит на фронтемнение

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
19:09

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:01

До 100 грн за бутылку: в Украине с января будет дорожать востребованный продукт

18:54

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

18:25

"Мы получим первые 100 миллиардов": Зеленский - о выплатах репараций

Реклама
18:25

Ситуация может измениться: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 30 декабря

18:08

Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

18:05

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

17:46

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: деталиВидео

17:40

Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

17:27

РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра УкраиныВидео

17:03

Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

16:48

Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

16:32

Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

16:23

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

16:12

Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области

Реклама
15:41

Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит

15:31

Шахтер готовит масштабную зимнюю чистку: какие футболисты могут покинуть клуб

15:14

Какой настоящий перевод фразы "кормить завтраками": знают лишь немногие украинцыВидео

14:49

Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

14:44

Год Огненной Лошади: какие подарки не стоит дарить, чтобы не навлечь беду

14:27

Жаль, что выиграла: победительница "Холостяка" сделала неожиданные заявления

14:25

Скоро будет новый массированный обстрел: мониторы назвали опасные даты

13:47

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой: мало кто знает его назначение

13:07

Ресторанная закуска дома на новогодний стол - гости ахнут от восторгаВидео

13:07

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

12:56

Зеленский нарядился в особенный костюм для встречи с Трампом — как он выгляделВидео

12:43

"Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались

12:35

Как не превратить Новый год в фиаско: ошибки праздничного макияжа, которые добавляют возраст

12:29

Какие вещи нельзя выбрасывать во время уборки перед Новым годом

12:17

Галкин принял решение покинуть Пугачеву с детьми — что произошло

11:54

"Притирки друг к другу": Даша Квиткова рассказала правду о партнере на "Танцах"

11:43

Зеленский сказал, когда в Украине отменят военное положение и откроют границыВидео

11:37

Соглашения на 50 лет и мирный план: Зеленский озвучил детали переговоров с Трампом

11:27

"Всегда вперед": кто победил на шоу "Зважені та щасливі", сбросив 104 кг

10:59

Не дни, а недели и месяцы: где самая сложная ситуация со светом и когда ее исправятВидео

Реклама
10:59

"Сегодня прилетело": Могилевская сообщила об опасности для дочериВидео

10:50

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

10:10

"Третья попытка": звезда "Лиги смеха" объявил о мобилизации в ВСУВидео

10:05

Что мешает договориться о мире РФ и Украины: в Politico назвали главные препятствия

09:50

"Сбежал": Влада Яму высмеяли в эфире "Танцев со звездами"

09:45

Путин и Зеленский могут провести прямые переговоры - Fox News

09:22

Астрологи назвали самые высокомерные знаки зодиака

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 декабря (обновляется)

09:00

"Пришлось спать на помойке": певец JULIK об экстремальных концертах и потере голосаЭксклюзив

08:51

Почему Китай выиграет в любом случаемнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять