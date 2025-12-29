РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

Россияне придумали очевидную фейковую историю для продолжения ударов по Украине и по Киеву, убежден президент.

Владимир Зеленский предупредил о возможном ударе РФ по Киеву / коллаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Главное:

РФ готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве

Зеленский призвал США и Европу реагировать на российские угрозы

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова о том, что Силы обороны Украины якобы атаковали резиденцию диктатора Владимира Путина.

В комментарии изданию Clash Report глава государства опроверг распространяемую Москвой провокационную информацию.

"Это ложь", - ответил Зеленский на заявление Лаврова о том, что Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области.

При этом он считает, что таким образом Россия готовит почву для нанесения ударов по правительственным зданиям в Киеве.

Комментируя новые угрозы кремлевского режима, президент выразил убеждение в том, что Москва хочет подорвать прогресс между Украиной и США, который был достигнут в ходе мирных переговоров.

Кроме того, Зеленский также призвал США соответствующим образом реагировать на российские угрозы.

"Удар по столице возможен. Тем более что этот человек — если его вообще можно назвать человеком — сказал, что они выберут "подходящие цели", то есть они угрожают", - указал глава государства.

По его мнению, президент США Дональд Трамп, его команда и европейцы "должны вмешаться и провести необходимую работу с теми людьми, которые еще вчера говорили, что действительно хотят положить конец войне".

РФ запустила фейк для подготовки нового удара по Украине

В своем Telegram Зеленский уточнил, что прозвучали очень опасные заявления из России, очевидно направленные на срыв всех достижений совместной работы с командой Президента Трампа по приближению мира.

"Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян. Которые тем более уже били по Киеву, в частности, по зданию Кабинета Министров Украины", - пишет он.

Зеленский добавил, что Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию: "Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает. Важно, чтобы мир сейчас не молчал и чтобы россияне не сорвали движение к миру".

Новые угрозы РФ: что известно

Ранее министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря якобы совершил атаку беспилотниками на госрезиденцию диктатора Владимир Путина в Новгородской области.

"Объекты и время ответного удара РФ после атаки на госрезиденцию Путина определены", - добавил Лавров.

Он также сказал, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена с учетом "окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма".

Что такое Правительственный квартал

Ряд правительственных сооружений, которые были построены после перенесения столицы УССР в Киев в 1930-х годах 20-го века. Среди них выделяются здания: Верховной Рады, Кабинета Министров и Офиса президента.

Правительственный квартал оказался под ракетными и дроновыми ударами во время российского вторжения в Украину. Так, в ночь на 7 сентября 2025 года во время массированного обстрела перегруженная система ПВО Киева не смогла сбить крылатую ракету "Искандер-К". Хотя она не взорвалась, но все равно повлекла за собой повреждение крыши и верхних этажей здания Кабмина Украины.

